Шпекбаев сообщил о назначениях в Агентстве по делам госслужбы и противодействию коррупции

Астана. 15 января. Kazakhstan Today - Глава Агентства по делам госслужбы и противодействию коррупции РК Алик Шпекбаев через соцсеть сообщил о назначениях в своем ведомстве, передает Kazakhstan Today.

"Сегодня на аппаратном совещании представил коллективу нового помощника по вопросам законодательства, Кушкалиева Хакима. Он много лет служил на различных руководящих должностях в органах прокуратуры, избирался депутатом мажилиса парламента, был вице-министром охраны окружающей среды", - написал Шпекбаев в Facebook.

Он также сообщил, что руководителем управления внутренней безопасности ведомства назначен подполковник органов национальной безопасности Ернар Баянгазин, а заместителем руководителя Следственного департамента назначен Асхат Жумагали, имеющий за плечами более 20 лет опыта работы в правоохранительных органах.

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