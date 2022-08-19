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Штормовое предупреждение объявили в четырнадцати областях

18.08.2022, 21:20 4881
Штормовое предупреждение объявили в четырнадцати областях
НУР-СУЛТАН. 18 АВГУСТА - Непогода ждет жителей Нур-Султана, Шымкента, Жетысуской, Карагандинской, Актюбинской, Западно-Казахстанской, Абайской, Акмолинской, Восточно-Казахстанской, Кызылординской, Мангистауской, Павлодарской, Атырауской, Костанайской, Туркестанской и Северо-Казахстанской областей, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
По прогнозу РГП "Казгидромет", 19 августа на востоке Жетысуской области ожидается ветер северный 20-25, порывы 28 м/с.
 
Ночью 19 августа в северной половине Карагандинской области ожидается туман, на поверхности почвы заморозки 2 градуса.
 
19 августа на северо-востоке, юге и в центре Актюбинской области ожидается ветер северо-восточный, восточный порывы 15-20 м/с.
 
19 августа в западной половине, на юге Западно-Казахстанской области ожидается гроза. Ветер северо-восточный, восточный, ночью на северо-западе 15-20, днем на большей части области 15-20, на западе области порывы 23 м/с. 
 
19 августа в Бескарагайском районе Абайской области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.
 
19 августа на севере Акмолинской области ожидается гроза. Ночью и утром на севере, востоке области ожидается туман. Ветер северо-западный, северный, днем на севере, востоке области порывы 15-20 м/с. На западе, востоке области на поверхности почвы ночью ожидаются заморозки 2 градуса.
 
В Нур-Султане 19 августа ночью на поверхности почвы ожидаются заморозки 2 градуса.
 
19 августа в горных районах Восточно-Казахстанской области ожидаются осадки (дождь, мокрый снег). Ночью на северо-востоке, востоке области на поверхности почвы ожидаются заморозки 2 градуса.
 
19 августа в Кызылординской области ожидается ветер северо-восточный утром и днем в центре, на востоке области 15-20, порывы 23 м/с. На большей части области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. 
 
Днем 19 августа на западе, северо-востоке, в центре Мангистауской области ожидается пыльная буря. Ветер юго-восточный на западе, северо-востоке, в центре области порывы 15-20 м/с. Днем на большей части области сохранится сильная жара 38 градусов. На юге области сохранится чрезвычайная пожарная опасность. 
 
19 августа днем в Павлодарской области ожидается ветер северо-западный на севере, востоке области 15-20 м/с. Ночью на западе области на поверхности почвы заморозки 1 градус.
 
19 августа днем на большей части Атырауской области ожидается ветер юго-восточный, восточный, 17-22 м/с. Днем сохраняется сильная жара 37 градуса. На востоке области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. 
 
Днем 19 августа на северо-востоке Костанайской области ожидается гроза. Ночью и утром на западе области туман. Ветер северо-восточный днем на северо-востоке области порывы 15-20 м/с. Ночью на севере области на поверхности почвы заморозки 2 градуса.
 
19 августа на севере, западе области, в горных и предгорных районах Туркестанской области ожидается ветер северо-восточный 15-20, днем порывы 25 м/с. На юге, востоке области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. 
 
В Шымкенте 19 августа ожидается ветер северо-восточный порывы 15-20 м/с. 
 
19 августа ночью и утром на северо-западе Северо-Казахстанской области ожидается туман. Ветер северо-западный днем на севере, востоке области порывы 15-20 м/с. Ночью на западе области на поверхности почвы ожидаются заморозки 2 градуса. 
 

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Казахстанские дети продолжат заниматься по программе "АртСпорт" - Абаев

18.08.2022, 18:21 8216
Казахстанские дети продолжат заниматься по программе "АртСпорт" - Абаев
КОНАЕВ. 18 АВГУСТА - Глава Министерства культуры и спорта Даурен Абаев рассказал, как будет дальше работать программа "АртСпорт", передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

Казахстанские дети продолжат бесплатно заниматься спортом и творчеством по программе "АртСпорт". При этом для улучшения условий занятий и совершенствования самой программы в нее будут внесены изменения", - заявил министр, отвечая на вопросы жителей Алматинской области. 

 
По его словам, в настоящее время ведется интеграция платформы программы с Национальной образовательной базой данных (НОБД). 
 

Это делается для того, чтобы не было приписок, чтобы в секциях не числились так называемые мертвые души. Будут усилены требования к поставщикам услуг: помещения, где дети занимаются спортом или творчеством, должны соответствовать нормам. Это санитарное состояние, противопожарная безопасность, видеонаблюдение, оснащение спортивным и прочим инвентарем. Будет утвержден минимальный возраст детей для начала тренировок в зависимости от вида спорта", - сказал Абаев. 

 
Также в рамках встречи, которая состоялась в городе Конаеве, были обсуждены вопросы повышения зарплат, подготовки кадров в сфере туризма, присвоения спортивных разрядов и другие. 

Напомним, сегодня аким Алматы Ерболат Досаев заявил, что с 1 сентября финансирование программы прекратится.  

Ранее активисты "АртСпорта" выступили против изменений МКС в госпрограмму. Их поддержали депутаты мажилиса, которые потребовали решить вопрос финансирования программы. 

Разработчики платформы "АртСпорт" заявили, что проведут сверку учетных данных всех участников платформы с государственной базой данных мобильных граждан с целью выявления недостоверной информации о родителях и детях, поставщиках услуг и тренерах. 
 

Досаев прокомментировал ситуацию вокруг программы "АртСпорт"

18.08.2022, 11:57 14491
Досаев прокомментировал ситуацию вокруг программы "АртСпорт"
Фото: Depositphotos
АЛМАТЫ. 18 АВГУСТА - Аким города Алматы Ерболат Досаев прокомментировал ситуацию вокруг программы "АртСпорт", передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 

Поставщикам заблаговременно было сообщено, что с 1 сентября финансирование прекратится. Средств на оплату услуг в местном бюджете нет. Мы были честными перед поставщиками и родителями. Сначала надо решить вопрос с финансированием, в бюджете средства не предусмотрены", - сообщил аким. 

 
Он также подчеркнул, что программа важная и нужна городу. 
 

Поэтому я дал распоряжение рассмотреть возможность разработки городских программ по спортивным секциям для детей из категории социально уязвимых слоев населения (СУСН). Я дал поручение своему заместителю Арману Кырыкбаеву подготовить программу, которая будет ориентирована исключительно на нуждающихся из категории СУСН", - заявил Ерболат Досаев. 

 
Напомним, активисты "АртСпорта" выступили против изменений МКС в госпрограмму. 
 
Их поддержали депутаты мажилиса, которые потребовали решить вопрос финансирования программы. 
 
Ранее разработчики платформы "АртСпорт" заявили, что проведут сверку учетных данных всех участников платформы с государственной базой данных мобильных граждан с целью выявления недостоверной информации о родителях и детях, поставщиках услуг и тренерах.
 

Аким Алматы прокомментировал ситуацию по сносу ЖК "Жайсан"

18.08.2022, 11:20 16651
Фото: Акимат Алматы
АЛМАТЫ. 18 АВГУСТА - Аким города Алматы Ерболат Досаев прокомментировал ситуацию по сносу жилого комплекса "Жайсан", передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
В ходе встречи с жителями Наурызбайского района юрист - представитель застройщика ЖК "Жайсан" задал вопрос относительно согласования проекта, сообщает пресс-служба акима города. 
 

Согласования проекта нет, почему госорганы не дают новое согласование под предлогом, что там ведется самовольная незаконная застройка. Почему нельзя выдать новое согласование?" - заявил юрист. 

 
Руководитель управления городского планирования и урбанистики Алмасхан Ахмеджанов пояснил, что застройщик сам отозвал разрешение, но при этом начал строительство. 
 

АПЗ было на одно здание. На другой объект документов не было. Застройщик сам отозвал разрешение, но при этом начал строительство. Согласно нормативно-правовым актам, объекты, не имеющие предварительных разрешительных документов, в том числе госэкспертизы, относятся к объектам самовольного строительства. Поэтому был рассмотрен вопрос по сносу согласно Административному кодексу РК. Суд вынес соответствующее решение", - проинформировал Алмасхан Ахмеджанов. 

 
В свою очередь аким города Алматы Ерболат Досаев призвал решать вопрос в юридическом поле. 
 

Если вы хотите оспорить судебное решение, подавайте на апелляцию. Если после апелляции суд вменит нам выдать согласование АПЗ, мы со своей стороны выполним", - заверил он.

 

В Нур-Султане выявили спа-салон с интимными услугами

18.08.2022, 10:14 18401
НУР-СУЛТАН. 18 АВГУСТА - В рамках оперативно-профилактического мероприятия "Участок" на территории района Есиль выявлен факт незаконной деятельности по предоставлению интимных услуг в спа-салоне, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
В ходе проверки установлено, что работницы салона предоставляли клиентам интимные услуги. Установлены девушки в возрасте от 20 до 29 лет и администратор салона. В полицию были доставлены 12 граждан, которые привлечены к административной ответственности, сообщает Polisia.kz. 
 
Незаконная деятельность салона прекращена. 
 
В столице с 8 августа проходит оперативно-профилактическое мероприятие "Участок". С начала ОПМ участковыми инспекторами полиции проведено более 8 тысяч обходов жилого массива, из них более 2,5 тысячи квартир, 404 заброшенных и 1110 частных домов. Выявлено более 6,5 тысячи административных правонарушений.

 

В Казахстане на 1 августа более 622 тысяч человек получили АСП

18.08.2022, 09:29 19836
НУР-СУЛТАН. 18 АВГУСТА - По состоянию на 1 августа 2022 года адресная социальная помощь (АСП) назначена 622,6 тысячи человек из 121,1 тысячи семей. В текущем году на эти цели из бюджета выделено 83,8 млрд тенге, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

АСП назначается гражданам, чей среднедушевой доход на каждого члена семьи составляет ниже 70% от регионального прожиточного минимума", - уточнили в пресс-службе Министерства труда и социальной защиты населения РК.

 
Кроме того, в рамках реализации нового механизма оказания АСП во всех регионах страны ведется работа по обеспечению детей дошкольного возраста из малообеспеченных семей гарантированным социальным пакетом (ГСП).
 
На 1 августа 2022 года 169,5 тысячи детей из числа получателей АСП в возрасте от 1 года до 6 лет назначен ГСП в виде наборов продуктов и бытовой химии.
 
Напомним, в связи с действием режима ЧП в январе т.г. гражданам, получавшим АСП в IV квартале 2021 года, выплаты были автоматически пролонгированы на I квартал 2022 года. При этом для новых получателей была реализована возможность подачи заявлений на назначение адресной соцпомощи через портал электронного правительства.
 
В настоящее время казахстанцы могут подать заявление на назначение АСП, обратившись в центр занятости населения по месту жительства, а также посредством портала электронного правительства (egov.kz).
 

В Павлодарской области 26 человек заболели бруцеллезом

18.08.2022, 09:04 21071
В Павлодарской области 26 человек заболели бруцеллезом
Фото: unsplash
ПАВЛОДАР. 18 АВГУСТА - В Павлодарской области 26 человек заболели бруцеллезом. Во всех случаях люди инфицировались от сельхозживотных, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
По информации департамента санитарно-эпидемиологического контроля области, по сравнению с прошлом годом заболевших стало на шесть человек больше, сообщает Pavlodarnews.kz.
 
Рост заболеваемости отмечается в Павлодаре, Экибастузе, Актогайском, Иртышском, Майском, Успенском и районе Аккулы.
 

Бруцеллез - тяжелая инфекционная болезнь, при которой поражаются опорно-двигательный аппарат, нервная и половая системы, другие органы. В первые дни у больных поднимается температура, появляются озноб, потливость, слабость, пропадает аппетит. Затем появляются головная боль, бессонница, температура", - говорится в сообщении ведомства. 

 
При несвоевременном лечении болезнь может перейти в хроническую форму и привести к инвалидности.
 
Заражение происходит очень легко - возбудитель проникает через поврежденную кожу, слизистые оболочки рта, носа и глаз. Через слизистые дыхательных путей бруцеллы могут попасть в организм при вдыхании пыли во время уборки помещения, где содержатся больные животные, при разборке их шерсти и шкур. Наиболее опасны для человека больные животные во время отелов - в это время огромное количество микробов выделяется во внешнюю среду.
 
Специалисты департамента санитарно-эпидемиологического контроля Павлодарской области рекомендуют соблюдать меры профилактики: при уходе за сельхозживотными использовать средства индивидуальной защиты, то есть перчатки, респираторы, спецодежду, а по завершении работы тщательно мыть руки с мылом.
 
Кроме того, важно не пропускать ежегодную процедуру вакцинации против бруцеллеза крупного домашнего скота, а работникам, ухаживающим за животными, обязательно проходить медицинский осмотр.
 
Также важно приобретать мясные и молочные продукты в строго установленных местах: на санкционированных рынках, в магазинах или супермаркетах. При покупке мяса или молока необходимо требовать документы, подтверждающие качество и безопасность продукта.
 
Санврачи советуют не употреблять сырое молоко, плохо проваренное или прожаренное мясо, не выдержанные сыры и брынзу.
 

Синоптики рассказали о погоде в Казахстане в четверг

18.08.2022, 08:38 21566
Синоптики рассказали о погоде в Казахстане в четверг
НУР-СУЛТАН. 18 АВГУСТА - На большей территории Казахстана обширный северо-западный антициклон сохранит погоду без осадков, также ожидается понижение температурного фона, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

С фронтальной деятельностью на севере, востоке, в центре страны пройдут дожди с грозами. Местами по республике ожидается усиление ветра, на севере, северо-западе, востоке страны в ночные часы ожидается туман, на севере, востоке республики ночью на поверхности почвы ожидаются заморозки до 2 градусов", - сообщает РГП "Казгидромет".

 
Днем на большей части Мангистауской области, на юге Западно-Казахстанской области, на востоке Атырауской области ожидается сильная жара.
 
В Кызылординской области, на юге, востоке Туркестанской области, на западе Атырауской области, на юге Западно-Казахстанской, Мангистауской, Жетысуской областей, на востоке Алматинской области, на западе, юге Жамбылской области, в Бескарагайском районе Абайской области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.
 

Штормовое предупреждение объявили в четырнадцати областях

17.08.2022, 21:26 26126
Штормовое предупреждение объявили в четырнадцати областях
НУР-СУЛТАН. 17 АВГУСТА - Непогода ждет жителей Шымкента, Акмолинской, Кызылординской, Карагандинской, Улытауской, Жамбылской, Атырауской, Мангистауской, Актюбинской, Западно-Казахстанской, Абайской, Восточно-Казахстанской, Павлодарской, Северо-Казахстанской и Туркестанской областей, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
По прогнозу РГП "Казгидромет", 18 августа на северо-востоке Акмолинской области ночью ожидается туман. Ветер северный, северо-восточный, на севере, востоке области 15-20 метров в секунду. На западе области на поверхности почвы ночью ожидаются заморозки 1 градус.
 
18 августа в Кызылординской области ожидается ветер северо-восточный, утром и днем в центре области 15-20 метров в секунду. На большей части области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.
 
Днем 18 августа на севере Карагандинской области ожидается гроза. Ветер северо-западный, днем на севере, востоке области порывы 15-20 метров в секунду.
 
Днем 18 августа на юге, востоке Улытауской области ожидается ветер северо-восточный, порывы 15-20 метров в секунду.
 
18-20 августа на юго-западе, северо-востоке области, в горных районах Жамбылской области ожидается северо-восточный ветер 15-20 метров в секунду. 
 
18 августа на западе и в центре Атырауской области ожидается ветер юго-восточный, днем порывы 15-20 метров в секунду. Днем сохраняется сильная жара - 39 градуса. На западе области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. 
 
Днем 18 августа на севере, в центре Мангистауской области ожидается пыльная буря. Ветер юго-восточный, на севере, северо-западе, в центре области днем порывы 15-20 метров в секунду. Днем на большей части области сохраняется сильная жара - 38 градусов. На юге области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.
 
Днем 18 августа на северо-востоке Актюбинской области ожидается ветер восточный, северо-восточный, порывы 18 метров в секунду.
 
18 августа в Западно-Казахстанской области ветер северо-восточный, восточный, днем на западе области порывы 15-20 метров в секунду. Днем на юге области ожидается сильная жара - 37 градусов. На юге области ожидается чрезвычайная пожарная опасность.
 
18 августа ночью на западе, севере Абайской области ожидается туман. Ветер северо-западный, днем в северной половине области 15-20 метров в секунду. В Бескарагайском районе сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.
 
18 августа ночью на севере Восточно-Казахстанской области ожидается туман. Ветер северо-западный, днем на северо-западе, севере, востоке области 15-20 метров в секунду. Ночью на северо-востоке, востоке области на поверхности почвы ожидаются заморозки 2 градуса.
 
18 августа днем на севере Павлодарской области ожидается гроза. Ветер северо-западный 9-14 метров в секунду, днем на севере области порывы 15-20 метров в секунду.
 
18 августа на западе, востоке Северо-Казахстанской области ожидается гроза. Ночью на западе области на поверхности почвы ожидаются заморозки 2 градуса. Ветер северный, днем на западе, востоке области порывы 15-20 метров в секунду.
 
18 августа на севере, западе области, в горных и предгорных районах Туркестанской области ожидается ветер северо-восточный 15-20 метров в секунду, порывы 23 метра в секунду. На юге, востоке области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. 
 
В Шымкенте 18 августа ожидается ветер северо-восточный, порывы 15-20 метров в секунду. 

Ранее синоптики предупредили жителей севера, северо-запада и востока Казахстана о заморозках до двух градусов.
 

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