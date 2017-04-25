Синоптики предупредили об опасности схода снежных лавин в трех областях Казахстана

Алматы. 25 апреля. Kazakhstan Today - В связи с большой высотой снежного покрова и оттепелью в горных районах Южно-Казахстанской, Алматинской и Восточно-Казахстанской областей в период 26 по 28 апреля сохраняется опасность схода снежных лавин, сообщает "Казгидромет".
"Не рекомендуется выход на крутые заснеженные склоны из-за возможного провоцирования схода лавин. Будьте осторожны в горах", - говорится в сообщении, передает Kazakhstan Today.
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