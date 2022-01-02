Сколько дней отдыха ждет казахстанцев в 2022 году

НУР-СУЛТАН. 1 ЯНВАРЯ - Сколько выходных и праздничных дней ожидает казахстанцев в 2022 году, читайте в материале KAZAKHSTAN TODAY.

Два первых новогодних дня - 1 и 2 января, которые официально считаются выходными, в 2022 году выпадают на субботу и воскресенье, соответственно, переносятся на 3 и 4 января. Таким образом, на новогодние праздники казахстанцы отдохнут 4 дня - 1, 2, 3 и 4 января.

7 января православные казахстанцы также отметят Рождество. В этом году оно выпадает на пятницу, поэтому отдых продлится 3 дня - 7, 8 и 9 января.

В феврале официальных праздников не ожидается, выходных дней будет 8.

В марте казахстанцы отмечают два государственных праздника - Международный женский день и Наурыз.

Поскольку 8 марта 2022 года выпадает на вторник, в правительстве было решено сделать 5 марта, субботу, рабочим днем, а 7 марта - понедельник - выходным. Соответственно, страна будет отдыхать 3 дня подряд - 6, 7 и 8 марта.

В апреле казахстанцев ожидают 9 выходных дней, а 1 мая - Праздник единства народа Казахстана - выпадает на воскресенье и, соответственно, переносится на 2 мая, понедельник. После двух дней отдыха казахстанцев ждет 7 мая - День защитника Отечества и 9 мая - День Победы, в честь которых граждане будут отдыхать еще 4 дня подряд - с 7 по 10 мая включительно.

В июне 2022 года праздников нет, зато в июле жители страны отметят сразу два торжественных события: 6 июля, в среду - День столицы, а 9 июля, в субботу - Курбан айт.

В августе казахстанцев ждет один праздник - День конституции, который отмечается 30 августа, выпадает на вторник. Поэтому выходные дни решено перенести. Суббота, 27 августа, будет рабочей, а затем казахстанцы отдохнут три дня подряд - 28, 29 и 30 августа.

Далее праздники ожидают казахстанцев только в декабре. 1 декабря - День Первого Президента РК, выпадает на четверг. А на День независимости граждане Казахстана отдохнут с 16 по 19 декабря включительно. Выходным будет также последний день 2022 года - 31 декабря, который приходится на субботу.

Таким образом, с учетом выходных и праздничных дней, казахстанцы отдохнут в 2022 году 120 дней.