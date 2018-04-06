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Социальные инициативы президента являются весомой поддержкой для молодежи05.04.2018
Общество  20:00

Алматы. 5 апреля. Kazakhstan Today - Социальные инициативы президента являются весомой поддержкой для молодежи, сообщила в ходе встречи с работниками локомотивного депо и других подразделений АО "КТЖ" в Алматы депутат сената Динар Нукетаева, передает корреспондент Kazakhstan Today.

Напомним, в Алматы с рабочей поездкой находятся сенаторы Динар Нукетаева и Нуржан Нурсипатов. Сегодня они провели встречу с работниками локомотивного депо и других подразделений АО "КТЖ".

Д. Нукетаева рассказала о реализации социальных инициатив президента, направленных на расширение возможностей приобретения жилья для каждой семьи, снижение налоговой нагрузки для повышения зарплаты низкооплачиваемых работников, а также повышение доступности высшего образования и улучшение условий проживания студенческой молодежи.

"Новые социальные инициативы главы государства открывают каждому казахстанцу новые перспективы для развития и являются весомой поддержкой, прежде всего молодежи и молодых семей", - подчеркнула депутат.

В свою очередь, Н. Нурсипатов проинформировал собравшихся о перспективах расширения микрокредитования и дальнейшей газификации страны. По словам сенатора, "реализация президентских предложений даст мощный импульс развитию нашего государства, позволит создать новые рабочие места и будет способствовать экономическому росту".

Парламентарии выслушали предложения железнодорожников и ответили на их вопросы. В мероприятии также принял участие депутат мажилиса Шаймардан Нурумов.
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