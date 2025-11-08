Суд обязал три медучреждения Караганды выплатить 5 млн тенге компенсации из-за смерти подростка после ненадлежащей помощи
Мальчика госпитализировали в круглосуточный стационар только после того, как его состояние еще больше ухудшилось и появилось подозрение на злокачественное новообразование
Караганда. 7 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Жительница Караганды выиграла суд у трех медицинских учреждений города, потребовав компенсацию морального вреда, причиненного вследствие ненадлежащего оказания медицинской помощи ее 16-летнему сыну, который скончался спустя месяц после обращения к врачам, сообщили в пресс-службе суда Карагандинской области.
Как следует из материалов дела, в 2023 году подросток поступил в приемное отделение детской больницы с жалобами на высокую температуру, слабость и вялость, сохранявшиеся на протяжении десяти дней.
Пациента поместили в дневной стационар, хотя клиническая картина требовала круглосуточного наблюдения и дополнительного обследования. Ему назначили антибактериальную терапию без предварительного исследования крови на стерильность. Проверка позже выявила нарушения в ведении медицинской документации.
Несмотря на тяжесть состояния, медицинский персонал ограничился предложением госпитализации в круглосуточный стационар, от которой мать отказалась. При этом отказ документально оформлен не был, а необходимость госпитализации женщине надлежащим образом не разъяснили. Пациент был помещен в дневной стационар, хотя с учетом клинической картины нуждался в круглосуточном наблюдении и дообследовании", - рассказали в суде.
Без предварительного исследования крови подростку назначили антибактериальную терапию. Также были выявлены нарушения в ведении медицинской документации.
Мальчика госпитализировали в круглосуточный стационар только после того, как его состояние еще больше ухудшилось и появилось подозрение на злокачественное новообразование.
Однако руководство больницы и управление здравоохранения своевременно не уведомили о необходимости проведения срочного консилиума с привлечением специалистов республиканских центров, организации телемедицинских консультаций и возможного перевода пациента в профильное учреждение. Кроме того, врач общей практики не дал должной оценки изменениям в общем анализе крови и не направил пациента в республиканскую медицинскую организацию для подтверждения предполагаемого онкогематологического заболевания", - проинформировали в пресс-службе суда.
Спустя месяц после первого обращения за медпомощью подросток скончался в реанимации республиканского медицинского учреждения.
Проверка подтвердила наличие нарушений при оказании медицинских услуг.
Суд первой инстанции признал требования истицы обоснованными и взыскал в ее пользу 5 млн тенге компенсации морального вреда с трех медицинских организаций Караганды.
Напомним, в Казахстане десятки онкобольных экстренно выписали из центра томотерапии после приказа Минздрава.
Шестилетний мальчик внезапно скончался в больнице в Жамбылской области.
Стоит отметить, что с каждым годом удовлетворенность граждан Казахстан системой здравоохранения снижается.
В частности, большое недовольство населения вызывает система страховой медицины, которая ограничивает доступ застрахованных казахстанцев к услугам бесплатной помощи. Госгарантии часто заменяют платными услугами. Обращаясь в государственные поликлиники, люди сталкиваются с очередями, необходимостью "выхаживать" направления и талоны к узким специалистам. Многие, не получая необходимых услуг, просто уходят в платную медицину.
По предварительным оценкам экспертов, "карманные" расходы казахстанцев на медицину составляют 30% от общих текущих расходов на здравоохранение, тогда как по рекомендациям ВОЗ этот показатель должен держаться в пределах 15-20%.
Не каждая казахстанская семья может позволить себе постоянно пользоваться всеми необходимыми платными медицинскими услугами, то есть ходить в клиники не в "пожарном" режиме, когда что-то заболело, а планово, для скрининга и профилактики заболеваний. Отсюда возникает серьезная проблема: из-за низкого уровня первичной профилактики (в государственных больницах или платных клиниках) 85% пациентов обращаются за ПМСП уже в остром состоянии болезни", - сообщают аналитики Finprom.
Казахстанский общественный деятель Александр Данилов обратил внимание, что в последнее время все изменения, происходящие в системе здравоохранения, негативны и население узнает о них через СМИ и блогеров. Инициативы Минздрава разрабатываются без учета влияния на широкие слои населения.
Как отметила зампредседателя мажилиса Дания Еспаева, Минздрав регулярно отчитывается на стабильный рост объема диагностических услуг, однако это не оказало никакого влияния на раннее выявление заболевания. В некоторых случаях эти услуги назначаются, даже несмотря на отсутствие необходимости.
В целом наметилась тенденция перехода всех медицинских организаций от принципа пациентоориентированности к принципу доходоориентированности", - отметила Дания Еспаева.
Ранее сообщалось, что в стране международному стандарту JCI (Joint Commission International) соответствуют лишь 9 медицинских организаций. Порядка 50% медицинской инфраструктуры изношены, половина действующих объектов эксплуатируется более 40 лет. Также остро стоит проблема дефицита врачей и среднего медицинского персонала.
Напомним, минувшей весной в Таразе с разницей в несколько дней два человека скончались после инъекций в процедурных кабинетах. В Павлодаре медики недооценили степень тяжести заболевания пациента, поздно перевели его в реанимацию, что ухудшило его состояние и привело к смерти. В Кызылорде мать ребенка, родившегося с тяжелой патологией, в течение семи лет не могла оформить инвалидность и не получала полагающиеся выплаты из-за халатности медработников поликлиники. В Караганде мужчина скончался после укола ЦЕФ-3, об аллергии на который он предупредил врачей. В Костанае трехлетний мальчик на 10 дней впал в кому после наркоза. В 2023 году громкий скандал разгорелся после заражения пациентов ВИЧ в ЦГКБ Алматы.
Также обратим внимание, что в стране регулярно возникают проблемы с обеспечением медикаментами пациентов с социально значимыми заболеваниями. Недавно о нехватке лекарств для больных эпилепсией сообщил депутат мажилиса.