Шестилетний мальчик внезапно скончался в больнице в Жамбылской области

Семья требует справедливого расследования и наказания виновных
Тараз. 11 октября. KAZAKHSTAN TODAY - В селе Кулан Жамбылской области скончался 6-летний мальчик, которому с конца сентября становилось все хуже, сообщает Sputnik Казахстан.

По словам тети мальчика, он болел с 29 сентября, врачи не сразу приняли ребенка. Бабушка пыталась попасть на прием, но без талона ее сначала не пустили. Позже ребенку назначили лечение, однако состояние ухудшалось.

7 октября мальчика госпитализировали, но, по словам родственников, несмотря на жалобы на сильные боли, ему давали только один препарат, после которого ребенка рвало. Ночью, когда мальчику стало хуже, медперсонал долго не подходил. Потом сделали систему и ушли. Утром ребенок скончался.

Семья требует справедливого расследования и наказания виновных. Ранее в той же больнице умерла и его мать. Она скончалась на 8-м месяце беременности два года назад.

Я не хочу, чтобы в нашем селе работали такие халатные врачи. Которые не могут вылечить ребенка с рвотой", - сказала тетя умершего мальчика.


Стоит отметить, что с каждым годом удовлетворенность граждан Казахстан системой здравоохранения снижается.

В частности, большое недовольство населения вызывает система страховой медицины, которая ограничивает доступ застрахованных казахстанцев к услугам бесплатной помощи. Госгарантии часто заменяют платными услугами. Обращаясь в государственные поликлиники, люди сталкиваются с очередями, необходимостью "выхаживать" направления и талоны к узким специалистам. Многие, не получая необходимых услуг, просто уходят в платную медицину.

По предварительным оценкам экспертов, "карманные" расходы казахстанцев на медицину составляют 30% от общих текущих расходов на здравоохранение, тогда как по рекомендациям ВОЗ этот показатель должен держаться в пределах 15-20%.

Не каждая казахстанская семья может позволить себе постоянно пользоваться всеми необходимыми платными медицинскими услугами, то есть ходить в клиники не в "пожарном" режиме, когда что-то заболело, а планово, для скрининга и профилактики заболеваний. Отсюда возникает серьезная проблема: из-за низкого уровня первичной профилактики (в государственных больницах или платных клиниках) 85% пациентов обращаются за ПМСП уже в остром состоянии болезни", - сообщают аналитики Finprom.



Казахстанский общественный деятель Александр Данилов обратил внимание, что в последнее время все изменения, происходящие в системе здравоохранения, негативны и население узнает о них через СМИ и блогеров. Инициативы Минздрава разрабатываются без учета влияния на широкие слои населения.


Как отметила зампредседателя мажилиса Дания Еспаева, Минздрав регулярно отчитывается на стабильный рост объема диагностических услуг, однако это не оказало никакого влияния на раннее выявление заболевания. В некоторых случаях эти услуги назначаются, даже несмотря на отсутствие необходимости.

В целом наметилась тенденция перехода всех медицинских организаций от принципа пациентоориентированности к принципу доходоориентированности", - отметила Дания Еспаева.


Ранее сообщалось, что в стране международному стандарту JCI (Joint Commission International) соответствуют лишь 9 медицинских организаций. Порядка 50% медицинской инфраструктуры изношены, половина действующих объектов эксплуатируется более 40 лет. Также остро стоит проблема дефицита врачей и среднего медицинского персонала.

Напомним, минувшей весной в Таразе с разницей в несколько дней два человека скончались после инъекций в процедурных кабинетах. В Павлодаре медики недооценили степень тяжести заболевания пациента, поздно перевели его в реанимацию, что ухудшило его состояние и привело к смерти. В Кызылорде мать ребенка, родившегося с тяжелой патологией, в течение семи лет не могла оформить инвалидность и не получала полагающиеся выплаты из-за халатности медработников поликлиники. В Караганде мужчина скончался после укола ЦЕФ-3, об аллергии на который он предупредил врачей. В Костанае трехлетний мальчик на 10 дней впал в кому после наркоза. В 2023 году громкий скандал разгорелся после заражения пациентов ВИЧ в ЦГКБ Алматы.

Также обратим внимание, что в стране регулярно возникают проблемы с обеспечением медикаментами пациентов с социально значимыми заболеваниями. Недавно о нехватке лекарств для больных эпилепсией сообщил депутат мажилиса.  
 
От миграционных ограничений в отношении казахстанских водителей фур отказались в России

Теперь казахстанские перевозчики больше не попадают под действие нормы "90 дней пребывания"
Москва. 10 октября. KAZAKHSTAN TODAY - В России отказалась от миграционных ограничений в отношении казахстанских водителей, осуществляющих международные грузовые и пассажирские перевозки, заявил депутат мажилиса Болатбек Нажметдинулы.

Наше правительство по оперативным каналам связалось со своими коллегами в Российской Федерации, и вчера вечером было принято решение не применять новые миграционные ограничения к водителям, осуществляющим международные грузовые и пассажирские перевозки", - сообщил он на своей странице в Сети.


Он пояснил, что теперь:

 • казахстанские перевозчики больше не попадают под действие нормы "90 дней пребывания";

 • массовые депортации и штрафы остановлены;

 • сохранены тысячи рабочих мест - в первую очередь у малых автопредприятий, где работают наши водители.

Ранее в России ввели новые правила въезда в страну, согласно которым для пересечения границы РФ иностранным гражданам потребуется QR-код. Позже на пограничном посту "Жайсан" в Мартукском районе на границе Казахстана и России образовались пробки из-за введения новых правил въезда в РФ для иностранцев.
 
09.10.2025, 19:41 174656

Кассационный суд отменил решение первой инстанции по делу блогера из Актау

Азамата Сарсенбаева в мае приговорили к 20 суткам административного ареста
Астана. 9 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Кассационный суд отменил решение первой инстанции по делу блогера из Актау Азамата Сарсенбаева, которого в мае 2025 года приговорили к 20 суткам административного ареста.

Об этом блогер написал в своем аккаунте в Facebook:

Кассационный суд РК поставил жирную точку и отменил решение первой инстанции по делу о клевете на антикоррупционную службу по статье 73-2 часть 2 КоАП РК (в конце мая этого года, по решению судьи Актауского городского суда по административным делам, меня приговорили на 20 суток административного ареста). И вот по прошествии пяти месяцев, мы со своей командой адвокатов таки добились справедливости".


Азамат Сарсенбаев поблагодарил всех, кто его поддерживал.
 
09.10.2025, 17:00 185306

Нацбанк повысил лимиты на покупку жилья по программе "7-20-25"

Нормы вводятся для повышения доступности ипотечных жилищных займов, пояснили в банке
Фото: Depositphotos
Астана. 9 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Национальный банк Казахстана повысил лимиты на покупку жилья в рамках программы "7-20-25", сообщает пресс-служба банка.

В частности, внесены изменения и дополнения в постановление "Об утверждении программы ипотечного жилищного кредитования "7-20-25", которые предусматривают:

  • увеличение максимальной стоимости приобретаемого жилья с 25 млн тенге до 30 млн тенге для Астаны, Алматы и их пригородных зон, а также Актау, Атырау и Шымкента;
  • с 20 млн тенге до 25 млн тенге для города Караганды;
  • с 15 млн тенге до 20 млн тенге для других регионов;
  • заемщикам предоставляется возможность привлечения не только созаемщика, но и гаранта для подтверждения платежеспособности.

Ранее сообщалось, что в Казахстане запретят ипотеку на незаконно построенное жилье.
 
09.10.2025, 16:38 186811

Одиннадцать тысяч казахстанцев работают в Южной Корее нелегально

Власти Казахстана намерены до конца осени завершить переговоры с Южной Кореей по вопросам трудоустройства казахстанских граждан
Астана. 9 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Большая часть казахстанцев работает в Южной Корее нелегально, сообщил на брифинге в сенате вице-министр труда и социальной защиты населения Аскарбек Ертаев.

Власти Казахстана намерены до конца осени завершить переговоры с Южной Кореей по вопросам трудоустройства казахстанских граждан на территории этой страны.

Из 15 тысяч наших граждан 11 тысяч работают нелегально. Здесь надо принимать меры", - сказал Ертаев.


Он отметил, что корейская сторона имеет определенные требования. В рамках переговоров обсуждаются положения соглашения, которое позволит трудовым мигрантам из Казахстана получать работу в Южной Корее на законных основаниях.

Напомним, что в Южной Корее полицейский атташе будет контролировать пребывание граждан Казахстана.
 
09.10.2025, 16:30 188906

Тариф за отопление намерены повысить в Алматы

Тариф за отопление намерены повысить в Алматы
Фото: Depositphotos
Алматы. 9 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Теплоэнергетическое предприятие "Алматинские тепловые сети" намерено повысить тариф за отопление, сообщил в ходе брифинга региональной службы коммуникаций директор АЛСТ Алтай Рахимбетов.

Сейчас произошло у нас увеличение стоимости стратегического товара. Это то, что касается тепла: "Тепловые станции" и  "Алматытеплокоммунэнерго" подняли тариф. И также произошло повышение цены за электроэнергию. Поэтому на рассмотрение Антимонопольного комитета этот вопрос мы вынесем, а дальше это уже будет решаться там (...) Это основное (Основания причина. - Прим. ред.) - то, что мы от станции получаем, они уже повысили, а мы не произвели повышение тарифа, поэтому он не покрывает, и мы будем подавать заявку", - заявил он.


Напомним, в августе о росте тарифов на услуги ЖКХ в рамках реализации Национального проекта по модернизации энергетического и коммунального секторов сообщил глава Комитета по регулированию естественных монополий МНЭ РК Тимур Косымбаев на брифинге в правительстве.

В целом планы на следующий год - это рост тарифов в пределах 20-30%", - пояснил глава КРЕМ.


Позже в правительстве заявили, что роста тарифов для населения и производителей социальных продуктов питания до конца года не ожидается.

Как пояснил в ходе совещания по сдерживанию инфляции Тимур Косымбаев, все запланированные на этот год повышения коммунальных тарифов уже завершены, а новых заявок от субъектов естественных монополий не поступало.

В конце сентября в филиале АО "Алатау Жарық Компаниясы" - "Энергосбыт" сообщили, что с 1 октября в Алматы и Алматинской области вырастет предельная цена на электроэнергию.

Рост тарифов в "Энергосбыте" объяснили повышением тарифов на услуги АО "Алатау Жарық Компаниясы" по передаче электрической энергии по сетям регионального уровня и услуге по передаче электрической энергии по сетям АО "Национальная компания "Қазақстан темiр жолы".

Ранее на сайте информационного агентства Kazakhstan Today проводился опрос. Респондентам предлагалось ответить на вопрос: "Рост тарифов на коммунальные услуги в Казахстане за последний год был значительным. При этом в 2026 году тарифы на услуги ЖКХ могут вырасти на 20-30% в стране. Считаете ли вы, что государство должно сдерживать рост тарифов?"

85% участников опроса ответили: "Да, тарифы нужно снижать", 4% выбрали ответ: "Нет, повышение тарифов необходимо для экономики", 8% ответили: "Пусть растут постепенно" и 3% - "Мне все равно".
 
08.10.2025, 19:34 249936

Некоторые казахстанцы начали получать SMS с предупреждением о возможной утрате статуса в ОСМС

Граждане, прекратившие уплату взносов, сохраняют доступ к медицинской помощи в системе ОСМС в течение трех месяцев
Астана. 8 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Некоторые казахстанцы начали получать SMS с номера 1414 с предупреждением о возможной утрате статуса в системе обязательного социального медицинского страхования, сообщили в пресс-службе Фонда социального медстрахования.

Первые SMS-уведомления начали поступать в сентябре и адресованы лицам, которые могут лишиться статуса застрахованного в октябре 2025 года. В этот список вошли граждане, у которых последний платеж на ОСМС был произведен в июне. Так как в июле, августе и сентябре платежи не поступали, в октябре они рискуют потерять статус", - заявили в пресс-службе.


В фонде напомнили, что граждане, прекратившие уплату взносов, сохраняют доступ к медицинской помощи в системе ОСМС в течение трех месяцев.

В этот период они считаются условно застрахованными, однако за ними сохраняется обязанность по уплате взносов за пропущенные месяцы", - добавили в пресс-службе.


Ранее министр здравоохранения Акмарал Альназарова доложила о текущем состоянии и проводимой модернизации системы обязательного социального медицинского страхования.
 
08.10.2025, 18:44 252386

Нет интернета и не отправляются SMS: пользователи казахстанских SIM-карт пожаловались на проблемы в России  Эксклюзив КТ

Нет интернета и не отправляются SMS: пользователи казахстанских SIM-карт пожаловались на проблемы в России
Фото: Depositphotos
Москва. 8 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Пользователи казахстанских SIM-карт Kcell, Altel и Beeline пожаловались на проблемы с работой интернета и отправкой SMS в Российской Федерации, передает корреспондент агентства.

По предварительным данным, ограничения были введены российскими властями. Предполагалось, что запрет, действующий с 6 октября, продлится один день. Однако, по последней информации, ограничение сохраняется до сих пор. Когда ситуация нормализуется и какова причина введенных мер - пока не сообщается.

Дополнено 08.10.2025, 20.45

Казахстанские операторы связи подтвердили информацию о временных ограничениях корреспонденту Kazakhstan Today.

Как рассказали в Beeline, причины ограничений на стороне роуминг-партнеров. Оператор продолжает выполнять свои обязательства по предоставлению связи абонентам в Казахстане и других странах.

В пресс-службе Tele2 порекомендовали пополнить баланс перед поездкой и не переключаться на роуминг от других операторов - если это сделать, блокировка интернета и SMS продлится еще на 24 часа.

Ранее на сайте Министерства связи и информатизации Беларуси появилась информация о том, что с 6 октября со стороны государственных органов Российской Федерации введены регуляторные ограничения по условиям предоставления услуг связи на территории страны.

Российские операторы связи вводят обязательную 24-часовую блокировку услуг передачи данных и SMS для всех абонентов в роуминге, регистрирующих в сетях российских операторов связи. Данное решение обязательно к исполнению и направлено на обеспечение национальной безопасности Российской Федерации и ее граждан. Блокировка автоматически применяется с момента первой регистрации в сети российских операторов и действует в течение 24 часов, после чего снимается", - заверили в министерстве.


Отмечалось, что при отсутствии активности по зарегистрированной в сети SIM-карте в течение 3 дней после снятия блокировки она будет применена снова на 24-часовой период до появления активности.

Ограничения не затрагивают голосовые услуги, которые будут полностью доступны независимо от блокировки услуг передачи данных и SMS", - добавили в пресс-службе.

 
08.10.2025, 18:10 227576

На юге Казахстана открылся областной фестиваль "Есениада-2025"  

Еще одним подарком для гостей и участников фестиваля стала видеоэкскурсия по музею-заповеднику Сергея Есенина
На юге Казахстана открылся областной фестиваль "Есениада-2025"
Фото: Россотрудничество
Тараз. 8 октября. KAZAKHSTAN TODAY - В Таразе в день 130-летнего юбилея великого русского поэта Сергея Есенина открылся областной фестиваль "Есениада-2025", сообщает пресс-служба Россотрудничества.

Большая честь - праздновать юбилей поэта с казахстанскими друзьями (...) Отрадно, что жители Тараза, люди разных национальностей и возраста, приходят к памятнику поэта, читают его стихи - это значит, что поэзия живет в наших душах. Особенно хочу подчеркнуть ценность непрерывных культурных связей между Казахстаном и Россией. Ваш фестиваль - прекрасный пример культурного диалога, для которого не существует границ. Символично, что в этом году юбилей Сергея Есенина совпал со 100-летием института народной дипломатии. Мы очень гордимся и дорожим этой дружбой!" - заявил директор музея-заповедника Вячеслав Журавлев.


Также сообщается, что при содействии Русского дома в Алматы организатора фестиваля, русскую общину "Радонеж", поддержал Государственный музей-заповедник Сергея Есенина в родном селе поэта Константиново Рязанской области.

Фото: Россотрудничество

Еще одним подарком для гостей и участников фестиваля стала видеоэкскурсия по музею-заповеднику Сергея Есенина. Ею открылся праздничный вечер в честь юбилея поэта, а прошедшие накануне Есенинские чтения украсила переданная Русским домом в Алматы выставка "Есенин. Живите так, как вас ведет звезда", подготовленная Государственным музеем истории российской литературы имени Даля", - отметили в пресс-службе.


Также отмечается, что именно в Таразе расположен единственный в Казахстане памятник поэту, где каждый год встречаются знатоки и любители его творчества. Как утверждают местные жители, любовь к поэзии Есенина не менее велика, чем к творчеству Пушкина.

Творчество и судьба одного из самых ярких поэтов Серебряного века привлекает множество исследователей и ценителей искусства слова. Благодаря Русскому дому в Алматы фонд Городской универсальной библиотеки имени Пушкина пополнился новейшей исследовательской литературой о творчестве Сергея Есенина", - сообщили в Россотрудничестве.


Фото: Россотрудничество

Позже юбилейные мероприятия поддержали учащиеся Алматы. В частности, в гимназии № 34 при поддержке Казахстанского русского культурного центра и Русского дома в Алматы состоялись Есенинские чтения "Живое слово великого поэта".

Читая стихи, участники артистично и искренне воссоздали мир внутренних переживаний есенинских героев. Гостями программы стали студенты Казахской национальной консерватории имени Курмангазы. Особым украшением мероприятия стала подготовленная гимназистами фотовыставка", - добавили в пресс-службе.

 
