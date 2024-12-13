Суд по переводу часов проходит в Астане
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Астана. 12 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - В суде Астаны проходит рассмотрение дела о возвращении прежнего часового пояса.
В суд на правительство, принявшее постановление об установлении единого часового пояса на всей территории Казахстана, подал житель Восточно-Казахстанской области юрист Серикжан Ахметжанов.
По мнению истца, решение кабмина - это дискриминация по отношению к жителям Восточного Казахстана.
В качестве ответчиков в разбирательстве принимают участие представители Министерства юстиции, Министерства торговли и интеграции, а также Комитета технического регулирования и метрологии.
На судебном процессе в режиме зум-конференции присутствовала известный юрист Анна Чернова. В ходе процесса она вместе с коллегой Еленой Алиевой заявили ходатайство о привлечении их в качестве третьих лиц, не заявляющих самостоятельные требования, однако суд ходатайство отклонил. Анна Чернова прокомментировала журналисту Kazakhstan Today ситуацию.
Я считаю, что суд ограничивает и право истца на заявление о ходатайстве и истребовании информации, и права третьих лиц на участие в данном процессе. Потому что суду не мешало ничего, на мой взгляд, привлечь третьих лиц, выслушать их доводы и аргументы и потом уже дать оценку при вынесении судебного акта. Но, на мой взгляд, все произошло просто по беспределу. Я расцениваю так, что мне просто сегодня закрыли рот, отключив меня от зум-конференции, выгнав оттуда. И действия прокурора тоже были возмутительны, потому что я и моя коллега Елена Алиева, мы просто воспользовались своим правом заявить ходатайство в процессе. Это регламентировано Гражданским процессуальным кодексом. Но прокурор расценил это нарушением порядка судебного заседания. Но, на мой взгляд, невозможно нарушить порядок судебного заседания, попросив заявить ходатайство. Это наше право, и мы им воспользовались. И за это нас выгнали из зала судебного заседания, из зум-конференции", - сообщила юрист.
По ее мнению, это незаконно и так в правовом государстве не должно быть.
Мы как граждане имели полное право высказать свое не просто мнение, а именно аргументы, которые основываются на законе. Но вы сами, наверное, видели, как это произошло. Поэтому я очень разочарована в том, как это все сегодня произошло в суде", - отметила Анна Чернова.
Она также заявила, что будет дополнительно направлять иск.
И моя коллега Елена Алиева, мы тоже будем вместе с ней подавать иск и присоединяться к данному иску. Я предполагаю, что, возможно, суд опять ограничит нас в нашем праве на доступ к правосудию, но тем не менее мы будем все равно это делать, пытаться, и мы хотим реализовать свое конституционное право быть услышанными в суде, быть заслушанными в суде, потому что мы все, граждане Казахстана, имеем на это право. И суд, я считаю, поступил незаконно, ограничив нас в этом нашем конституционном праве", - добавила юрист.
Напомним, в Казахстане в ночь на 1 марта 2024 года перевели стрелки часов на час назад. При этом большинство жителей Казахстана выступали против перехода на единый часовой пояс. В стране запустили петицию о возврате прежнего часового пояса, которая за короткое время набрала 50 тыс. голосов. 2 августа Минторговли отказало в удовлетворении петиции.
В ходе рассмотрения петиции выступавшие отмечали, что научная проработка "часовой" реформы, если она вообще была, прошла в совершенно закрытом режиме. Им не удалось найти в открытом доступе исследования казахстанских ученых, разрабатывавших реформу. Более того, научный статус некоторых из так называемых экспертов вызывал вопросы. У тех, кто позиционировался в качестве ученого, не обнаружилось никаких публикаций в серьезных научных изданиях.
Центр исследований "Сандж" провел социологическое исследование о влиянии на граждан единого часового пояса в Казахстане. Его результаты показали, что единый часовой пояс повлиял отрицательно на 11,5 млн казахстанцев. Изменение времени негативно сказалось на здоровье, самочувствии, сне, безопасности, торговле, выросло количество ДТП, отмечается рост потребления электроэнергии. Наиболее сильно это ощущается в восточных областях.
Напомним, в ноябре в еGov mobile появился опрос на тему перевода времени. Он существовал в приложении три дня, а затем исчез.
Ранее казахстанская исследовательница изучила опыт Чили, где с сокращением дневного времени на 20% выросла преступность. Казахстанка провела параллель данных чилийского исследования с внедрением единого часового пояса в Казахстане.
Об установлении единого часового пояса в Казахстане неоднократно высказывались казахстанские и зарубежные эксперты.
Известный семейный врач и педиатр Дмитрий Киреев рассказал о негативных последствиях перевода времени.
Американский хронобиолог назвала странным решение властей Казахстана о переводе часов и предупредила, что недостаток сна может привести к усилению воспалительных процессов в организме, которые могут привести к диабету, заболеваниям почек и другим долгосрочным осложнениям по здоровью.
Ведущий эксперт-сомнолог из РФ, доктор медицинских наук, заслуженный врач РФ, основатель Российского общества сомнологов, профессор, один из пионеров сомнологии в СНГ Роман Бузунов также прокомментировал перевод часов в Казахстане. Он в шутку называл то, что произошло в Казахстане, "заговором пожилых жаворонков".
Врач-эндокринолог, кандидат медицинских наук Денис Лебедев рассказал о негативных для здоровья последствиях, с которыми могут столкнуться некоторые казахстанцы после перехода на единый часовой пояс. Недосып, нарушения циклов сна и бодрствования имеют негативный эффект, заявил эксперт.
Известный казахстанский педагог, биолог Александр Кинцель рассказал журналисту Kazakhstan Today о тяжелых последствиях для казахстанцев факта перевода времени на час назад.
Кто инициировал переход Казахстана на единый часовой пояс.
Вчера в кулуарах мажилиса парламента РК депутат Елнур Бейсенбаев обратил внимание на общественный резонанс и массовое несогласие казахстанцев с объединением часовых поясов. По словам мажилисмена, с решением правительства не согласны 10 млн человек. Вчера же фракция AMANAT провела заседание, на котором члены партии предложили завершить исследование по единому часовому поясу к марту 2025 года.