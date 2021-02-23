Суд продлил Елжану Биртанову домашний арест

Нур-Султан. 22 февраля. Kazakhstan Today - Адвокат Дмитрий Куряченко сообщил, что Межрайонный следственный суд Нур-Султана продлил срок домашнего ареста бывшему министру здравоохранения Елжану Биртанову до конца марта 2021 года, передает Kazakhstan Today.

Следствие инициировало продление ареста намного раньше, и 12 февраля 2021 года суд продлил до конца марта", - сообщил Дмитрий Куряченко изданию Sputnik Казахстан .

Адвокат также рассказал, что сегодня подал обращение к президенту страны Касым-Жомарту Токаеву с просьбой разобраться в незаконном преследовании Биртанова.

Но, боюсь, что мое обращение не допустят до его очей", - добавил он.

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