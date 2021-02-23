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Суд продлил Елжану Биртанову домашний арест

22.02.2021 8317
Суд продлил Елжану Биртанову домашний арест
Нур-Султан. 22 февраля. Kazakhstan Today - Адвокат Дмитрий Куряченко сообщил, что Межрайонный следственный суд Нур-Султана продлил срок домашнего ареста бывшему министру здравоохранения Елжану Биртанову до конца марта 2021 года, передает Kazakhstan Today.
 

Следствие инициировало продление ареста намного раньше, и 12 февраля 2021 года суд продлил до конца марта", - сообщил Дмитрий Куряченко изданию Sputnik Казахстан.

 
Адвокат также рассказал, что сегодня подал обращение к президенту страны Касым-Жомарту Токаеву с просьбой разобраться в незаконном преследовании Биртанова. 
 

Но, боюсь, что мое обращение не допустят до его очей", - добавил он. 

 
Напомним, в настоящее время под следствием находится бывший министр здравоохранения Елжан Биртанов, подозреваемый в растрате бюджетных средств в особо крупном размере. Бывший вице-министр здравоохранения Олжас Абишев подозревается в растрате более чем 500 млн тенге, выделенных для создания информационных систем. 
 

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