Москва. 27 декабря. Kazakhstan Today - Федеральный суд Северного округа Калифорнии удовлетворил ходатайство Ильяса Храпунова, зятя бывшего председателя правления казахстанского БТА Банка Мухтара Аблязова, просившего отклонить иск, поданный к нему властями Казахстана в связи со взломом электронной почты нескольких казахстанских чиновников и обнародования их переписки, передает Kazakhstan Today.

Властям Казахстана не удалось обосновать место проведения разбирательства, отмечается в постановлении суда, вынесенном на минувшей неделе, сообщает Российское Агентство правовой и судебной информации

Как пишет РАПСИ, это уже вторая попытка казахстанских властей добиться рассмотрения иска к Храпунову в Соединенных Штатах: после того как заявление было оставлено без рассмотрения, Астана его скорректировала.

Теперь у Казахстана есть 30 дней на то, чтобы вновь внести изменения в исковое заявление, в том числе уточнить вопрос подсудности.

В то же время калифорнийский суд предложил властям Казахстана обратиться Федеральный суд Южного округа Нью-Йорка в качестве альтернативного места рассмотрения иска, поскольку Храпунов "активно участвовал" там в разбирательствах.

Казахстанские власти обратились в суд в Калифорнии в январе этого года, обвиняя Храпунова - гражданина Казахстана, проживающего в Женеве, и Муратбека Кетебаева, имеющего местожительство в Польше, в нарушении законодательства США о кибермошенничестве.

Храпунов и Кетебаев в 2013 году через некую израильскую фирму взломали почтовые аккаунты Gmail и Hotmail, которыми пользовались несколько государственных служащих Казахстана, включая исполнительного секретаря Министерства юстиции и заместителя генерального прокурора страны, говорится в исковом заявлении. В 2014 году содержание переписки появилось на сайте с хостингом в Новой Зеландии, на странице Кетебаева в соцсети Facebook, а также сайте казахской газеты "Республика". При этом в открытом доступе оказалась в том числе переписка госслужащих с адвокатами американской юрфирмы Curtis, Mallet-Prevost, Colt & Mosle LLP.

Между тем в судах США в настоящее время рассматривается еще несколько дел с участием Храпунова. В частности, он выступает ответчиком в Федеральном суде Центрального округа Калифорнии по иску муниципальных властей Алматы о возвращении средств, которые были, предположительно, похищены бывшим мэром города Виктором Храпуновым, приемным отцом Ильяса Храпунова. В Федеральном суде Южного округа Нью-Йорка рассматривается другое дело, в рамках которого те же власти Алматы и БТА банк пытаются вернуть денежные средства, похищенные Мухтаром Аблязовым.

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