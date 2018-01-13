В Акмолинской области полицейские выясняют обстоятельства смерти 60-летнего мужчины

Астана. 13 января. Kazakhstan Today - В Акмолинской области полицейские выясняют все обстоятельства смерти 60-летнего мужчины, передает Kazakhstan Today.
Как сообщили в пресс-службе ДВД Акмолинской области, 11 января 2018 года в дежурную часть Целиноградского РОВД поступило сообщение о том, что в 500 метрах от села Рахимжана Кошкарбаева обнаружено тело местного жителя, 1957 года рождения.
В ходе первоначального сбора материалов установлено, что мужчина, работавший электриком РЭС, 11 января 2018 года около 08.00 вышел из дома на работу. Через несколько часов тело сельчанина нашли его коллеги.
"В ходе осмотра, признаков насильственной смерти на теле мужчины не обнаружено, также установлено, что в 2013 и 2015 году потерпевший дважды перенес инсульт, являлся инвалидом 3-й группы (рабочая). Согласно результатам судебно-медицинской экспертизы, смерть мужчины наступила от общего переохлаждения организма. В настоящее время полицейские выясняют все обстоятельства произошедшего", - проинформировали в полиции.
По заявлению родственников, информация о вызове потерпевшего на работу в условиях сильной метели сотрудниками полиции также проводится проверка, уточнили в пресс-службе.
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