В Акмолинской области полицейские выясняют обстоятельства смерти 60-летнего мужчины

Астана. 13 января. Kazakhstan Today - В Акмолинской области полицейские выясняют все обстоятельства смерти 60-летнего мужчины, передает Kazakhstan Today.

Как сообщили в пресс-службе ДВД Акмолинской области, 11 января 2018 года в дежурную часть Целиноградского РОВД поступило сообщение о том, что в 500 метрах от села Рахимжана Кошкарбаева обнаружено тело местного жителя, 1957 года рождения.

В ходе первоначального сбора материалов установлено, что мужчина, работавший электриком РЭС, 11 января 2018 года около 08.00 вышел из дома на работу. Через несколько часов тело сельчанина нашли его коллеги .

"В ходе осмотра, признаков насильственной смерти на теле мужчины не обнаружено, также установлено, что в 2013 и 2015 году потерпевший дважды перенес инсульт, являлся инвалидом 3-й группы (рабочая). Согласно результатам судебно-медицинской экспертизы, смерть мужчины наступила от общего переохлаждения организма. В настоящее время полицейские выясняют все обстоятельства произошедшего", - проинформировали в полиции.

По заявлению родственников, информация о вызове потерпевшего на работу в условиях сильной метели сотрудниками полиции также проводится проверка, уточнили в пресс-службе.

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