Алматы. 6 апреля. Kazakhstan Today - В Алматы должники по услугам КСК не смогут получить банковские кредиты. В городском управлении жилья заявляют, что так надеются решить постоянную проблему с нехваткой денег на содержание жилого фонда и инфраструктуры, передает Kazakhstan Today.

Жилищный фонд Алматы - крупнейший в стране. В мегаполисе более 8 тыс. многоквартирных домов. Почти половина из них построены в 70-80-е годы прошлого столетия либо еще раньше. Строения нуждаются в капитальном ремонте. Многие КСК не могут провести даже текущий ремонт по простой причине - нет денег, потому что у алматинцев накопились огромные долги. На сегодняшний день - 1,5 млрд тенге по содержанию жилых домов, говорится в новостном сюжете Первого канала Евразия

"Мы подписали меморандум с Первым кредитным бюро, они будут предоставлять информацию о долгах перед КСК банкам второго уровня. Это будет крайняя мера, но есть и другие варианты", - отметил руководитель отдела управления жилья и жилищной инспекции города Ермек Амиров.

По его информации, лишь 25-30% алматинцев оплачивают услуги по обслуживанию дома.

Информация о злостных должниках размещена на сайте управления жилья и жилищной инспекции. Его сотрудники советуют сходить в свой КСК и уточнить наличие задолженности.

"На сегодняшний день на сайте управления жилья уже размещена информация по 100 должникам. Мы эту работу ведем на постоянной основе, и списки будут обновляться ежемесячно", - проинформировал руководитель отдела жилищной инспеции Жандос Каирханов.

Согласно меморандуму, информация об алматинцах, имеющих долги по услугам КСК, кредитное бюро будет направлять в банки второго уровня. Зада последних - отказывать должникам в выдаче денежных займов, указывает телеканал.

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