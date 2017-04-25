В Алматы несколько центральных улиц на сутки отключат от холодного водоснабжения

Алматы. 25 апреля. Kazakhstan Today - В Алматы в связи с реконструкцией сетей ЖКХ в ряде районов на сутки отключат подачу холодной воды, сообщили в компании "Холдинг Алматы су".

"С 9 часов 27 апреля до 9 часов 28 апреля будет прекращена подача холодной воды в жилые дома и иные объекты, расположенные в Ауэзовском, Бостандыкском и Медеуском районах Алматы в границах улиц: Фурманова - Желтоксан - Сатпаева - Абая; Сатпаева - Фурманова - Кастеева - Толе би; Фурманова - Абая - Абылай хана", - говорится в сообщении компании, передает Kazakhstan Today.

Как пояснили в "Холдинг Алматы су", кратковременное отключение потребителей от холодного водоснабжения связано с плановыми работами по подключению к существующим сетям водоснабжения новых магистральных водоводов D=600 мм, D=100 мм, а также замене задвижек.

"Находящиеся на указанных участках объекты здравоохранения и образования на время отключения обеспечат питьевой водой водовозами", - отметили также в компании.

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