В Алматы несколько центральных улиц на сутки отключат от холодного водоснабжения

Алматы. 25 апреля. Kazakhstan Today - В Алматы в связи с реконструкцией сетей ЖКХ в ряде районов на сутки отключат подачу холодной воды, сообщили в компании "Холдинг Алматы су".
"С 9 часов 27 апреля до 9 часов 28 апреля будет прекращена подача холодной воды в жилые дома и иные объекты, расположенные в Ауэзовском, Бостандыкском и Медеуском районах Алматы в границах улиц: Фурманова - Желтоксан - Сатпаева - Абая; Сатпаева - Фурманова - Кастеева - Толе би; Фурманова - Абая - Абылай хана", - говорится в сообщении компании, передает Kazakhstan Today.
Как пояснили в "Холдинг Алматы су", кратковременное отключение потребителей от холодного водоснабжения связано с плановыми работами по подключению к существующим сетям водоснабжения новых магистральных водоводов D=600 мм, D=100 мм, а также замене задвижек.
"Находящиеся на указанных участках объекты здравоохранения и образования на время отключения обеспечат питьевой водой водовозами", - отметили также в компании.
Просмотров: 305
При использовании информации с сайта гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства.
Заметили ошибку на сайте? Выделите текст и нажмите Ctrl+Enter