В Алматы состоялся прием, посвященный Дню России и 200-летию русского балета

Алматы. 11 июня. Kazakhstan Today - В Алматы состоялся прием, посвященный Дню России, а также выставка на тему 200-летия русского балета, передает Kazakhstan Today.

Государственный приём по случаю Дня России прошел 8 июня 2018 года в отеле "ИнтерКонтиненталь" в Алматы. На него были приглашены главы дипломатических миссий, представители деловых и политических кругов Казахстана, руководители совместных предприятий, деятели литературы и искусства, общественность, журналисты и соотечественники, сообщили в Генконсульстве России в Алматы.

Как рассказали в консульстве, хоровой ансамбль казахстанско-российской гимназии № 54 имени Героя Советского Союза Ивана Панфилова исполнил на приеме гимны России и Казахстана. Затем к собравшимся обратились исполняющий обязанности генерального консула РФ в Алматы Валентин Колясев, глава представительства МИД РК в Алматы Руслан Бультриков и епископ Каскеленский Геннадий.

Для гостей приема подготовили концертную программу "Я творчество своё России посвящу". Особое внимание уделили памятной дате российской культуры - 200-летию российского балета. Этоу событию было посвящено выступление воспитанников Алматинского хореографического училища имени Александра Селезнёва и танцевальной школы Екатерины Гамидовой All Stars, исполнивших балетные номера в постановке лучших русских и современных казахстанских и российских хореографов.

Также в концертной программе выступили певцы и танцоры казахстанско-российской гимназии №54, продюсерского центра "Юна", лауреаты международных и республиканских конкурсов, участники телепроектов "Голос. Дети"" и "Битва Талантов". Бурными аплодисментами было встречено дефиле финальных творческих работ конкурса масок, навеянных темами русских балетов XIX века, которые представили учащиеся Назарбаев интеллектуальной школы химико-биологического уклона, рассказали в Российском консульстве.

Отмечается, что публика тепло приветствовала новую коллекцию одежды, выполненную молодыми модельерами Алматинского технологического университета и Алматинского колледжа моды и дизайна. Огромный успех имела выставка авторских интерьерных кукол и театральных костюмов из фондов Государственного академического театра оперы и балета имени Абая, посвящённые 200-летию русского балета.

Также, по информации Генерального консульства, 8 июня в зале Ballroom отеля "ИнтерКонтиненталь" в Алматы открылась выставка, посвящённая 200-летию русского балета. В состав экспозиции вошли авторские интерьерные куклы - работы казахстанских и российских мастеров, посвящённые балетной тематике, и театральные костюмы из фондов Государственного академического театра оперы и балета имени Абая.





Открывая выставку, руководитель сообщества мастеров авторской интерьерной куклы Казахстана "Вселенная кукол" Лариса Сологуб отметила, что с каждым годом интерес к творчеству казахстанских кукольников расширяется. Мастерство и изобретательность казахстанских мастеров растёт, множатся темы, которые они охватывают своим творчеством. Пример тому - новые работы, посвящённые российской балетной школе.

На выставке были представлены такие, без преувеличения, легендарные куклы как "Сапфир" Алёны Абрамовой, "Балерина Аврора" Анастасии Елисеевой, "Бабашка балета" Татьяны Семёновой, "Ромео и Джульетта" Ирины Итахуновой, "Кикимора" Марины Курмановой, "Руслан и Людмила" Ирины Самойловой. Они прекрасно вписались в интерьер исторического балетного костюма, обрамлявшего стенды экспозиции.

Также на открытии выставки был презентован новый цикл работ известного казахстанского мастера Ирины Итахуновой "Феи металлов". Три феи - Золото, Серебро и Бронза - изготовлены специально в качестве призов Международного конкурса "Папа Карло". Представили работы известный блогер Акын Акынович (Андрей Фендриков), ведущий ювелир Алматы Александр Митрофанский и консул Генерального консульства Российской Федерации в Алматы Ирина Переверзева.

Выставка была подготовлена представительством Россотрудничества в Республике Казахстан в содружестве с Государственным академическим театром оперы и балета имени Абая и сообществом мастеров авторской интерьерной куклы Казахстана "Вселенная кукол". Представленные на выставке экспонаты составят основу экспозиции Второй Международной выставки авторской интерьерной куклы "Вместе навсегда", которая состоится в Государственном музее искусств имени Абылхана Кастеева в начале ноября.

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