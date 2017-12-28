В Алматы таксист довез иностранку из аэропорта до гостиницы "Казахстан" за 40 тыс. тенге

Алматы. 27 декабря. Kazakhstan Today - Неизвестный частный извозчик за проезд из Международного аэропорта Алматы до гостиницы "Казахстан" потребовал от гражданки США 40 тысяч тенге, передает Kazakhstan Today.

"Первыми тревогу забили работники гостиницы и сообщили об этом на пульт 102. Мы очень быстро установили личность водителя частного такси и пригласили его в управление внутренних дел", - сообщил начальник УВД Медеуского района майор полиции Болат Тотыбаев.

По его словам, мужчина сразу же согласился с тем, что, воспользовавшись дезориентацией иностранного гражданина, умышленно завысил сумму проезда.

"Он вернул деньги 53-летней женщине, которая, в свою очередь, поблагодарила отзывчивых казахстанцев за оказанное внимание и помощь. Между тем с водителем такси мы провели праворазъяснительную беседу о недопущении впредь подобных фактов, которые в целом могут негативно сказаться на имидже страны", - отметил Болат Тотыбаев.

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