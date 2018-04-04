Алматы. 4 апреля. Kazakhstan Today - В Алматы на несколько дней перекроют заезд транспорта с проспекта Рыскулова на улицу Петрова, передает Kazakhstan Today.

"В связи с производством работ по переустройству сетей телефонизации в рамках строительства объекта "Транспортная развязка на пересечении проспекта Рыскулова - улицы Емцова", заезд автотранспорта с проспекта Рыскулова на улицу Петрова в южном направлении будет временно перекрыт, в период с 4 апреля по 8 апреля 2018 года", - сообщили в пресс-службе акима Алматы.

Объезд будет осуществляться согласно приложенной схеме.

Напомним, в городе сегодня временно перекроют движение по улице Осипенко.

"В связи с проведением работ по устройству асфальтобетонного покрытия улицы Осипенко от улицы Ержанова до железнодорожного вокзала Алматы-1, движение транспортных средств на данном участке будет перекрыто с 07.00 до 24.00 4 апреля текущего года. Движение транспорта будет временно организовано по улицам Тынышбаева и Кунгурская", - сообщили накануне в пресс-службе акима города.

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