Имя
E-mail
Тема
Текст
Логин     Пароль
4 апреля 2018
  • 22
  • :
  • 33
Новости регионов
11º Ясно
днем 27º    ночью 11º
17:00
.
Aнонс

В Алматы временно перекроют заезд транспорта с проспекта Рыскулова на улицу Петрова04.04.2018
  • Фото: bryansktoday.ru
Общество  09:50

Алматы. 4 апреля. Kazakhstan Today - В Алматы на несколько дней перекроют заезд транспорта с проспекта Рыскулова на улицу Петрова, передает Kazakhstan Today.

"В связи с производством работ по переустройству сетей телефонизации в рамках строительства объекта "Транспортная развязка на пересечении проспекта Рыскулова - улицы Емцова", заезд автотранспорта с проспекта Рыскулова на улицу Петрова в южном направлении будет временно перекрыт, в период с 4 апреля по 8 апреля 2018 года", - сообщили в пресс-службе акима Алматы.

Объезд будет осуществляться согласно приложенной схеме.

Напомним, в городе сегодня временно перекроют движение по улице Осипенко.

"В связи с проведением работ по устройству асфальтобетонного покрытия улицы Осипенко от улицы Ержанова до железнодорожного вокзала Алматы-1, движение транспортных средств на данном участке будет перекрыто с 07.00 до 24.00 4 апреля текущего года. Движение транспорта будет временно организовано по улицам Тынышбаева и Кунгурская", - сообщили накануне в пресс-службе акима города.

Просмотров: 9871
При использовании информации с сайта гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства.
Заметили ошибку на сайте? Выделите текст и нажмите Ctrl+Enter
В разделе   общество
04.04.2018   20:17
В Алматы состоялась премьера нового художественного фильма "Амре"
04.04.2018   17:47
Митрополит Астанайский и Казахстанский Александр поздравил христиан с наступающей Пасхой
04.04.2018   16:29
Фото: www.zakon.kz
Глава региональной палаты частных судебных исполнителей Алматы отстранен от должности
04.04.2018   16:10
Аким Костанайской области посетил пострадавшие от прошлогодних паводков районы
04.04.2018   15:13
В рамках экскурсий "Путь Лидера" школьники из регионов посетили Алматы
Читаемое
Видео
Фоторепортажи. Инфографика.
Архив
© Все права защищены
ТОО «Kazakhstan Today Media Group», 2016
Информационное агентство, интернет-газета
Авторские права на материалы
Информационного Агентства Kazakstan Today