В Алматинской области начались подготовительные работы к купальному сезону

Талдыкорган. 11 июня. Kazakhstan Today - Департамент чрезвычайных ситуаций Алматинской области начал подготовку к купальному сезону, передает Kazakhstan Today.

В целях предотвращения чрезвычайных ситуаций и обеспечения безопасности граждан в водоемах области местными исполнительными органами совместно со службами гражданской защиты утвержден план работы. Об этом на площадке региональной службы коммуникаций сообщил заместитель руководителя отряда департамента по чрезвычайным ситуациям Алматинской области Берик Найзабеков.

Согласно оперативным данным, за период купального сезона 2017 года на водоемах области зарегистрировано 133 (93,7%) чрезвычайных ситуаций на воде, при этом терпели бедствие 190 человек, из них утонул 51 (26,8%) человек, в том числе детей 13, спасено личным составом отряда 139 человек, в том числе 26 детей. Одной из причин подобной статистики явилось несоблюдение рекомендаций по оборудованию пляжей. В целях предотвращения чрезвычайных ситуаций на территории отдыха владельцам частных зон и пляжей раздаются рекомендательные письма на соответствие требованиям безопасности на воде, с открытием ведомственных спасательных постов, оснащенных необходимой спасательной техникой, плавательными средствами, обученными и аттестованными спасателями.

Для ознакомления населения с правилами поведения во время отдыха департаментом проведены интерактивные уроки на темы "Основные правила безопасности на воде", "Организация мест купания детей в летние каникулы". В полезных семинарах приняли участие 170 образовательных учреждений с общим охватом более 4400 учащихся и преподавателей.

"В городе Талдыкоргане, во Дворце школьников, состоялся областной семинар-совещание с участием районных, городских отделов образования, заместителей директоров по воспитательной работе и директоров загородных лагерей по организации оздоровительного отдыха, досуга и занятости детей в период летних каникул, где приняли участие представители МПС и родительских комитетов. В ходе семинара были показаны видеоролики по правилам безопасности на воде, также присутствующим были розданы памятки и брошюры", - поделился Берик Найзабеков.

Кроме того, департаментом был утвержден совместный план действий по безопасной эксплуатации речных и малых судов во время работы водного пути в водохранилищах региона. Здесь в течение купального сезона планируется провести акцию "Скутер" по предупреждению чрезвычайных ситуаций на воде.

Следует отметить, что для массового ознакомления с опасностями во время нахождения человека в водоемах, на телевизионных каналах проходит транслирование видеоролика на тему "Будьте осторожны на воде!".

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