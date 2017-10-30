Талдыкорган. 30 октября. Kazakhstan Today - В Алматинской области подросток сбежал из дома, чтобы бомжевать и попрошайничать, считая это "свободной жизнью", передает Kazakhstan Today.

47-летний житель Енбекшиказахского района 25 октября обратился в полицию с заявлением об исчезновении несовершеннолетнего сына. Три дня назад, на момент подачи заявления, подросток ушел из дома и не отвечал на телефонные звонки, сообщили в пресс-службе ДВД Алматинской области.

Полицейские приступила к розыскным мероприятиям незамедлительно. Отыскать парня удалось по истечении четырех суток.

"Установлено, что 16-летний мальчишка проводил ночи в городских парках, а днем попрошайничал близ рынков. Свой поступок школьник объяснил тем, что якобы в родительском доме ограничен досугом и хочет свободной жизни", - рассказали в пресс-службе.

В ДВД также отметили, что подросток ушел из дома не впервые. Ранее он уехал на день рождения к другу в Тараз, а полицейские в течение недели занимались его поиском и были вынуждены выехать в служебную командировку в соседний регион. С беглецом вновь проведена профилактическая беседа.

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