Талдыкорган. 24 января. Kazakhstan Today - В Алматинской области за 2018 год построят 111 участковых пунктов полиции, совмещенных с жильем, передает Kazakhstan Today.

Ранее в области завершено строительство 66 участковых пунктов полиции, совмещенных с жильем, сообщает пресс-служба акима Алматинской области.

Как рассказал сегодня на совещании по итогам оперативно-служебной деятельности ДВД области за 2017 год начальник ведомства генерал-майор полиции Мурат Урумханов, для повышения качества работы в 2017 году органам внутренних дел области было выделено 11,9 млрд тенге, в том числе 3,2 млрд тенге - на укрепление материально-технической базы. Также в Талдыкоргане построен и оборудован Центр кинологической службы.

"Поддержка будет оказываться постоянно. Ваша задача - использовать эффективные меры, способствующие снижению преступности, повышению качества проведения профилактических работ и уровня раскрываемости преступлений. Важно постоянно проводить разъяснительную и профилактическую работу по формированию в обществе принципа "нулевой терпимости". Необходимо продолжить деятельность по снижению уровня дорожно-транспортных происшествий, принять меры по созданию условий безопасности участников дорожного движения. В этой связи прошу уделить особое внимание качественному составу специалистов, профессионализму сотрудников", - сказал заместитель акима области Л. Турлашов, под председательством которого проходило совещание.

В конце мероприятия состоялась церемония награждения лучших сотрудников полиции по итогам работы за год. Им были вручены почетные грамоты акима области, Министерства внутренних дел РК, ДВД области и благодарственные письма акима области. Почетная грамота Министерства внутренних дел области РК была вручена и акиму области А. Баталову, сообщили в пресс-службе.

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