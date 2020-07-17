В Алматинской области провели мониторинг аптек и лекарственных складов

Талдыкорган. 16 июля. Kazakhstan Today - Антикоррупционная служба Алматинской области провела мониторинг аптек и лекарственных складов. Всего проверкой было охвачено порядка 140 аптек. Об этом стало известно в ходе онлайн-брифинга на площадке Антикоррупционной службы РК, передает Kazakhstan Today.

В целях исполнения поручения главы государства на выявление фактов необоснованного повышения цен на жизненно важные лекарства, по инициативе Антикоррупционной службы Алматинской области сформирована мониторинговая группа", - сообщили в управлении внутренней политики Алматинской области.

Так, представители регионального филиала партий Nur Otan, спецгруппа по мониторингу, представителей СМИ и департамента контроля качества и безопасности товаров и услуг в течение недели проверяли аптеки и лекарственные склады Талдыкоргана на наличие лекарственных средств, а также установленных на них цен.

В целом организовано 12 совместных выездов с охватом порядка 140 аптек. На сегодняшний день департаментом контроля качества и безопасности товаров и услуг уже составлены 6 административных протоколов в отношении аптек за завышение цен на лекарственные препараты", - сообщил первый заместитель руководителя Антикоррупционной службы по Алматинской области Жандос Жумабаев.

Стоит отметить, что под особым контролем мониторинговой группы находится и обеспечение прозрачности доставки гуманитарной помощи до каждого лечебного учреждения. Таким образом, гражданские активисты и представители СМИ, в составе группы, проверили разгрузку гуманитарной помощи на склады поступивших из Китая и Катара.





Ранее Антикоррупционная служба Алматы провела мониторинг аптек города на предмет наличия лекарственных средств, а также установленных на них цен.





Как показали результаты мониторинга, в аптеках города наблюдалось отсутствие многих противовирусных и жаропонижающих препаратов, таких как "Клексан", "Тромбопол", "Парацетамол", "Зитмак", "Дексаметазон" и других. В ведомстве сообщили, что практически во всех аптеках цены не превышают предельной установленной цены, а также имеются маски и перчатки.









Фармацевты трех аптек подняли цены на "Флемоксин солютаб амоксициллин" - 4800 тенге, "Сумамед" - 7250 тенге и "Гроприносин" - 7500 тенге. В ходе осмотра обнаружены и изъяты медицинские препараты. По противоправным действиям ведется следствие, виновные лица будут привлечены к ответственности.









Граждане справедливо жалуются на факты необоснованного повышения цен в аптеках на жизненно важные лекарства. В условиях пандемии это недопустимо. Правительству и правоохранительным органам поручено заняться данной проблемой. Виновные будут привлекаться к ответственности", - сказал глава государства.

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