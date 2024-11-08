07.11.2024, 17:51 39971
В Алматы очередной объект попал под снос по решению суда
Фото: Акимат Алматы
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Алматы. 7 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - В городе Алматы двухэтажное здание, расположенное на улице Курильской, попало под снос по решению суда, сообщает пресс-служба акимата мегаполиса.
Снос объекта начат сегодня с участием судебных исполнителей", - проинформировали в акимате со ссылкой на управление градостроительного контроля Алматы.
Ранее в отношении собственника нежилого помещения ИП "Danil" в рамках внеплановой проверки приняты административные меры с выдачей предписания на устранение допущенных нарушений. Подчеркивается, что требования предписания не были исполнены.
Напомним, за прошлый год в Алматы было выявлено более тысячи нарушений в строительстве. 8 строительных компаний были лишены лицензии.
Алматинцы задаются вопросом, как получается, что серьезные нарушения выявляются в постройках, на возведение которых сам же акимат выдавал разрешение. Жители Алматы регулярно требуют от акима Ерболата Досаева прекратить беспорядочную застройку города. Они обратили внимание, что с появлением новых ЖК не остается места для проезда транспорта, а также не выдерживают коммунальные сети. Также у горожан вызывает беспокойство высокая плотность населения при отсутствии соответствующей социальной инфраструктуры: детсадов, школ, поликлиник и т.п.
В феврале против застройки выступили жители Бостандыкского района Алматы. Алматинцы считают, что стройка увеличит риски при землетрясении, ухудшит экологическую и транспортную обстановку, усилит нагрузку на существующие инженерные сети и соцобъекты. Они просят построить парк.
По данным аналитиков, Алматы относится к городам, где проблемы, связанные с деятельностью недобросовестных застройщиков и обманом дольщиков, остаются крайне актуальными.
Ранее премьер-министр Бектенов отметил, что застройка городов ведется акиматами без учета мнения общественности.
Алматинцы предложили перенести многоэтажное строительство за пределы города из-за сейсмоопасности. На это аким мегаполиса Ерболат Досаев ответил, что вопросы застройки города уже обсуждены в новом генплане развития Алматы. Что в соответствии со стандартами КазНИИСА в городе уже ограничили этажность застройки - не более 9 этажей в верхней части города. Однако, по данным Антикора, несмотря на ограничения при строительстве объектов выше проспекта Аль-Фараби, был частично сдан в эксплуатацию клубный дом "Домино" высотой 15 метров. Выявлено 18 таких объектов.
По мнению общественников, новый генплан развития Алматы нацелен на защиту интересов застройщиков. Специалисты утверждают, что перед отправкой на экспертизу не были учтены замечания общественной группы, генплан был утвержден в недоработанном виде и его нельзя считать полноценной программой развития города.
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08.11.2024, 15:00 8596
Правозащитник раскритиковал игнорирование несогласия казахстанцев с переводом времени Эксклюзив КТ
Фото: Depositphotos
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Астана. 8 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Юрист общественного фонда "Международная правовая инициатива", правозащитник Амангельды Шорманбаев в интервью Kazakhstan Today жестко раскритиковал игнорирование правительством массового возмущения казахстанцев сменой часового пояса, передает корреспондент.
Я думаю, что введение единого часового пояса путем принятия постановления правительства, точнее путем принятия изменений в постановление правительства без широкого обсуждения и явной доказанной пользы, - все это является результатом ущербности нашей демократической правовой системы", - сказал эксперт.
По его словам, Казахстану нужен механизм контроля за такими абсурдными и опасными действиями правительства, как перевод времени на час назад, так как в последние пару лет в обществе возникает много недовольств из-за кулуарных решений, которые потом навязываются всему населению.
Более того, Амангельды Шорманбаев подчеркнул, что парламент имеет законодательную инициативу внести проект закона и принять закон о разделении часовых поясов, и правительство будет обязано его исполнять.
Также правозащитник прокомментировал заявления министров о том, что у населения Казахстана не возникло проблем после смены часового пояса.
Отсутствие эффекта перевода времени - это ложь, и мы все это видим. Государство не может вводить меры ограничения, аргументируя тем, что нужно посмотреть, как это повлияет на население, государство должно иметь конкретные цели. Статья 39 Конституции РК говорит о том, что права человека могут быть ограничены только законами и лишь в той мере, в которой это необходимо. То есть часовой пояс можно было поменять только при наличии уже имеющегося вреда, доказанного учеными", - объяснил юрист.
Напомним, в Казахстане в ночь на 1 марта перевели стрелки часов на час назад. При этом большинство жителей Казахстана выступали против перехода на единый часовой пояс.
После перевода часов казахстанцы стали массово жаловаться на перебои со сном, плохое самочувствие и неудобство нового времени. В стране запустили петицию о возврате прежнего часового пояса, которая за короткое время набрала необходимые для рассмотрения 50 тыс. голосов. 2 августа Минторговли отказало в удовлетворении петиции.
В ходе рассмотрения петиции, выступавшие отмечали, что научная проработка "часовой" реформы, если она вообще была, прошла в совершенно закрытом режиме. Им не удалось найти в открытом доступе исследования казахстанских ученых, разрабатывавших реформу. Более того, научный статус некоторых из так называемых экспертов вызывал вопросы. У тех, кто позиционировался в качестве ученого, не обнаружилось никаких публикаций в серьезных научных изданиях. А один из инициаторов смены часового пояса Болат Нуркожаев, который выступал экспертом по хронобиологии, имеет образование строителя.
Также сторонники петиции подвергли сомнению корректность данных Минздрава о влиянии на здоровье перехода на единый часовой пояс, которые приводились на слушаниях по рассмотрению петиции.
Как сообщила министр здравоохранения РК Акмарал Альназарова только спустя три года министерство сможет предоставить научно обоснованную информацию об изменении состояния здоровья казахстанцев из-за смены часового пояса.
Об установлении единого часового пояса в Казахстане неоднократно высказывались казахстанские и зарубежные эксперты.
Американский хронобиолог назвала странным решение властей Казахстана о переводе часов и предупредила, что недостаток сна может привести к усилению воспалительных процессов в организме, которые могут привести к диабету, заболеваниям почек и другим долгосрочным осложнениям по здоровью. Эксперт считает, что сейчас самое время признать ошибку и вернуться к "разумным часовым поясам".
Ведущий эксперт-сомнологиз РФ, доктор медицинских наук, заслуженный врач РФ, основатель Российского общества сомнологов, профессор, один из пионеров сомнологии в СНГ Роман Бузунов также прокомментировал перевод часов в Казахстане. Он в шутку называл то, что произошло в Казахстане, "заговором пожилых жаворонков".
Врач-эндокринолог, кандидат медицинских наук Денис Лебедев рассказал о негативных для здоровья последствиях, с которыми могут столкнуться некоторые казахстанцы после перехода на единый часовой пояс. Недосып, нарушения циклов сна и бодрствования имеют негативный эффект, заявил эксперт.
Известный казахстанский педагог, биолог Александр Кинцель рассказал журналисту Kazakhstan Today о тяжелых последствиях для казахстанцев вследствие перевода времени на час назад.
Инициатор петиции "Вернем время обратно назад" Руслан Лепский и его сторонники распространили открытое обращение к президенту Казахстана Касым-Жомарту Токаеву.
Казахстанские активисты не оставляют надежды вернуть время назад, они организовали сбор живых подписей за возврат прежнего часового пояса. Собрано более 90 тысяч подписей. Оригиналы подписных листов активисты направляют депутатам парламента, чтобы вновь поднять вопрос о переводе часов.
В соцсетях граждане до сих пор активно обсуждают вопрос и требуют вернуть прежнее время. Люди высказывают недовольство в связи с сокращением светового дня. Родители школьников переживают, что дети возвращаются домой со второй смены уставшие, в глубокой темноте. Также казахстанцы отмечают рост потребления электроэнергии.
В конце октября появилась новая петиция о переводе времени на 2 часа вперед в центральных, восточных областях и городах Казахстана, включая Астану, Алматы, Шымкент. Отмечается, что перевод времени на 2 часа вперед поможет: снизить нагрузку на электросети и сэкономить электроэнергию, увеличить безопасность для граждан, увеличить экономику за счет роста бизнеса. Петиция находится на модерации до 17 ноября.
08.11.2024, 12:06 13031
Переезды казахстанцев в Алматы, Астану и Шымкент приводят к коммунальному коллапсу - депутат
По данным Бюро нацстатистики, за первое полугодие сократилось население 16 регионов, за исключением Алматинской области и трех городов республиканского значения
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Астана. 8 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Депутат мажилиса парламента Нурлан Ауесбаев заявил о значительном превышении демографической емкости Алматы, Астаны и Шымкента, вследствие которого крупнейшие города Казахстана сталкиваются с коммунальными проблемами, передает корреспондент агентства.
По территории мы можем расширить и Алматы, и Шымкент, и Астану, но природные ресурсы не безграничны. По подсчетам ученых, демографическая емкость Шымкента не может превышать 600 тысяч человек, для Алматы - 1,2 млн, для Астаны - это немногим больше миллиона. Но уже сегодня эти показатели выше, а потому периодически возникают перебои с подачей воды и электричества", - сказал мажилисмен.
По данным Бюро национальной статистики, за первые два месяца этого года отмечался отток из десяти регионов страны, а за первые полгода сократилось население уже 16 регионов, за исключением Алматинской области и трех городов республиканского значения. Причем эти цифры растут: численность переезжающих в течение года выросла почти в 2 раза.
По мнению депутата, чаще всего нужда в переезде возникает от безысходности, проблем, которые не решаются десятилетиями. Люди делают это в поисках лучшей жизни.
Нурлан Ауесбаев подчеркнул, что наибольшая убыль населения наблюдается в трех областях страны - Северо-Казахстанской, Абайской и Жетысуской. По сведениям из открытых источников, за последние 20 лет население СКО не увеличивалось ни разу.
Чаще всего процессы урбанизации и миграции в мире подстегиваются промышленным развитием. Сначала развивается производство, создаются рабочие места, затем в такие регионы тянется рабочая сила. У нас же стихийные переезды зачастую ничем не обоснованы и лишь усугубляют социальную напряженность и приводят к росту нагрузки на инженерные и социальные сети", - отметил мажилисмен.
Вместе с тем качество занятости в Астане, Алматы и Шымкенте, куда стремятся казахстанцы, остается низким. При этом бедность горожан растет, особенно на дачных территориях. По официальной статистике, во втором квартале 2024 года число безработных в Астане составило 32,1 тысячи человек, в Алматы - 52,7 тысячи, в Шымкенте - 22,4 тысячи человек.
Программа добровольного переселения жителей с юга на север, которая стартовала с 2017 года, не дала результатов. Таковы итоги научного трехлетнего исследования. На север прибыли специалисты другой квалификации, а не той, в которой регион испытывает дефицит. Безработные, закредитованные, малообеспеченные граждане южного региона переселились на север с целью исправить свое положение, но оказались там невостребованными. К тому же там другой менталитет. И как сообщалось в СМИ, дома для них были слишком холодными, так как были построены с нарушениями", - дополнил депутат.
По словам Нурлана Ауесбаева, с 2017 по 2021 годы с юга в Северо-Казахстанскую область переселились 12 тысяч человек, 2 тысячи из них вернулись обратно. Никакого видимого результата программа не принесла. Искусственно проблему никак не решить, и единственное, что нужно сделать, считает мажилисмен, - это создать условия для жизни во всех областях, чтобы у казахстанцев не было желания переезжать.
Депутаты предложили разработать политику стимулирования повышения демографии в разрезе регионов: определить одно главное направление развития промышленности, учитывая специфику каждого региона (а также в разрезе каждого населенного пункта) и актуализировать концепцию государственной демографической политики РК, принятую в 2000 году.
Напомним, аким Алматы Ерболат Досаев заявил, что население в Алматинской агломерации к 2030 году составит 4,5 млн человек.
Стоит отметить, что высокий спрос на жилье в крупных городах Казахстана сопровождается хаотичной высотной застройкой, пробками на дорогах, загрязненным воздухом, дефицитом воды, нехваткой мест в детских садах и школах, недостаточной мощностью коммунальных сетей - такие проблемы на протяжении многих лет беспокоят жителей Алматы.
Количество личного транспорта, въезжающего в Алматы в будни, сопоставимо с автопарком целой страны. Население Латвии составляет 1,891 млн человек. При этом в стране зарегистрировано около 730 тысяч автомобилей. Иными словами, из области в Алматы регулярно въезжает "целая Латвия". На местном уровне — это пять Западно-Казахстанских областей, где числится 134 172 автомобиля, или два автопарка Астаны - в столице зарегистрировано свыше 326 тысяч машин.
По словам директора центра физико-химических методов исследования и анализа Казахского национального университета имени аль-Фараби Булата Кенесова, Алматы входит в топ-5 наиболее загрязненных городов мира по уровню взвешенных частиц.
08.11.2024, 11:55 13871
Использовать диких животных в цирках запретят в Узбекистане
Запрет коснется как государственных, так и передвижных цирков
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Ташкент. 8 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - В Узбекистане с 1 января 2025 года вступит в силу запрет на использование диких животных в цирковых представлениях, сообщает telegram-канал UzA.
Запрет коснется как государственных, так и передвижных цирков. Кроме того, физическим лицам запретят держать диких животных в неволе.
Животные, внесенные в соответствующий список, смогут содержаться только в зоопарках и специализированных питомниках (таких как террариумы, океанариумы, серпентарии), которые созданы юридическими лицами и имеют разрешение Министерства экологии", - говорится в информации.
Дикие животные, находящиеся у физических лиц и содержащиеся в цирках и шапито в Узбекистане, будут передаваться в реабилитационные центры.
Напомним, в Казахстане с 1 марта 2022 года в стране действует закон "Об ответственном обращении с животными", который предусматривает персональную ответственность владельцев за жизнь, здоровье и благополучие животных, защиту их от жестокого обращения, воспитание у населения нравственного и гуманного отношения к ним.
Читать: https://www.kt.kz/rus/crime/v_atyrauskoy_oblasti_sobaku_zazhivo_sozhgli_sud_vynes_1377970354.html
Тем не менее в стране регулярно происходят случаи жесткого обращения с животными, в том числе дикими.
В мае прошлого года у жителя Алматинской области изъяли двух пятимесячных львят. Президент казахстанского общественного фонда защиты животных "KARE - Забота" Юлия Коваленко рассказала, что это не первый случай, когда у казахстанцев во дворах содержатся львы, крокодилы и другие дикие животные. Чаще всего их забирают из дикой природы в передвижные цирки и домашние "зоопарки". Ими также незаконно торгуют на черном рынке.
В Казахстане до сих пор нет запрета на использование животных в цирковых представлениях и в дельфинариях.
08.11.2024, 10:40 16051
В Рудном произошли аварии на теплосетях
Фото: Акорда
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Рудный. 8 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - В Рудном произошел прорыв на теплотрассе в частном секторе по улице Топоркова. 198 абонентов были отключены от теплоснабжения. Ситуацию прокомментировали в акимате города.
Как сообщили в акимате, прорыв произошел ночью на внутриквартальных сетях частного сектора. Утром повреждение устранили и запустили квартальный трубопровод в работу.
Сообщается, что сегодня утром произошла еще одна авария. Около 06.00 повреждение зафиксировали также на внутриквартальных сетях частного сектора по улице Строительная. Были отключены 27 абонентов.
В настоящее время все внутриквартальные сети восстановлены, все работает в штатном режиме. Тепло подали уже всем абонентам", - проинформировали в акимате.
08.11.2024, 09:27 18461
Сдвинут ли в Астане рабочее время на час назад из-за ранней темноты, ответил аким
Фото: Depositphotos
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Астана. 8 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - На встрече с жителями аким Астаны Женис Касымбек ответил на вопрос о возможности передвинуть рабочее и учебное время на час назад, чтобы жители не возвращались домой в глубокой темноте.
Это все надо обсуждать с людьми. Это ваше предложение такое - кому-то не понравится, я уверен. Поэтому однозначное решение, которое всех устроит, невозможно принять. Кому-то удобно так, кому-то по-другому. В городе много людей живет", - сказал Женис Касымбек.
По его словам, в настоящее время данный вопрос в Астане не рассматривается.
Напомним, в Казахстане в ночь на 1 марта перевели стрелки часов на час назад. При этом большинство жителей Казахстана выступали против перехода на единый часовой пояс.
После перевода часов казахстанцы стали массово жаловаться на перебои со сном, плохое самочувствие и неудобство нового времени. В стране запустили петицию о возврате прежнего часового пояса, которая за короткое время набрала необходимые для рассмотрения 50 тыс. голосов. 2 августа Минторговли отказало в удовлетворении петиции.
В ходе рассмотрения петиции, выступавшие отмечали, что научная проработка "часовой" реформы, если она вообще была, прошла в совершенно закрытом режиме. Им не удалось найти в открытом доступе исследования казахстанских ученых, разрабатывавших реформу. Более того, научный статус некоторых из так называемых экспертов вызывал вопросы. У тех, кто позиционировался в качестве ученого, не обнаружилось никаких публикаций в серьезных научных изданиях. А один из инициаторов смены часового пояса Болат Нуркожаев, который выступал экспертом по хронобиологии, имеет образование строителя.
Также сторонники петиции подвергли сомнению корректность данных Минздрава о влиянии на здоровье перехода на единый часовой пояс, которые приводились на слушаниях по рассмотрению петиции.
Как сообщила министр здравоохранения РК Акмарал Альназарова только спустя три года министерство сможет предоставить научно обоснованную информацию об изменении состояния здоровья казахстанцев из-за смены часового пояса.
Об установлении единого часового пояса в Казахстане неоднократно высказывались казахстанские и зарубежные эксперты.
Американский хронобиолог назвала странным решение властей Казахстана о переводе часов и предупредила, что недостаток сна может привести к усилению воспалительных процессов в организме, которые могут привести к диабету, заболеваниям почек и другим долгосрочным осложнениям по здоровью. Эксперт считает, что сейчас самое время признать ошибку и вернуться к "разумным часовым поясам".
Ведущий эксперт-сомнологиз РФ, доктор медицинских наук, заслуженный врач РФ, основатель Российского общества сомнологов, профессор, один из пионеров сомнологии в СНГ Роман Бузунов также прокомментировал перевод часов в Казахстане. Он в шутку называл то, что произошло в Казахстане, "заговором пожилых жаворонков".
Врач-эндокринолог, кандидат медицинских наук Денис Лебедев рассказал о негативных для здоровья последствиях, с которыми могут столкнуться некоторые казахстанцы после перехода на единый часовой пояс. Недосып, нарушения циклов сна и бодрствования имеют негативный эффект, заявил эксперт.
Известный казахстанский педагог, биолог Александр Кинцель рассказал журналисту Kazakhstan Today о тяжелых последствиях для казахстанцев вследствие перевода времени на час назад.
Инициатор петиции "Вернем время обратно назад" Руслан Лепский и его сторонники распространили открытое обращение к президенту Казахстана Касым-Жомарту Токаеву.
Казахстанские активисты не оставляют надежды вернуть время назад, они организовали сбор живых подписей за возврат прежнего часового пояса. Собрано более 90 тысяч подписей. Оригиналы подписных листов активисты направляют депутатам парламента, чтобы вновь поднять вопрос о переводе часов.
В соцсетях граждане до сих пор активно обсуждают вопрос и требуют вернуть прежнее время. Люди высказывают недовольство в связи с сокращением светового дня. Родители школьников переживают, что дети возвращаются домой со второй смены уставшие, в глубокой темноте. Также казахстанцы отмечают рост потребления электроэнергии.
В конце октября появилась новая петиция о переводе времени на 2 часа вперед в центральных, восточных областях и городах Казахстана, включая Астану, Алматы, Шымкент. Отмечается, что перевод времени на 2 часа вперед поможет: снизить нагрузку на электросети и сэкономить электроэнергию, увеличить безопасность для граждан, увеличить экономику за счет роста бизнеса. Петиция находится на модерации до 17 ноября.
07.11.2024, 08:50 53001
Сегодня отмечается 107-я годовщина Великой Октябрьской революции
Ровно 107 лет назад в Петрограде произошло вооруженное восстание, закончившееся взятием Зимнего дворца, арестом членов Временного правительства и провозглашением власти Советов
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Астана. 7 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Сегодня, 7 ноября, в мире отмечается 107-я годовщина Великой Октябрьской революции 1917 года, передает корреспондент агентства.
Октябрьской революции предшествовала Февральская революция 1917 года, свергнувшая самодержавие. В ходе Февральской революции и после нее революционными массами по всей стране были образованы советы рабочих и солдатских депутатов, советы крестьянских депутатов, солдатские комитеты в действующей армии, тыловых гарнизонах, сообщает РИА Новости.
Медлительность и непоследовательность действий созданного после Февральской революции Временного правительства в решении рабочего, аграрного, национального вопросов, продолжавшееся участие России в Первой мировой войне привели к углублению общенационального кризиса и создали предпосылки для усиления крайне левых партий в центре и националистических партий на окраинах страны.
Наиболее энергично действовала российская социал-демократическая рабочая партия, провозгласившая курс на социалистическую революцию в России, которую она считала началом мировой революции. Большевики выдвинули популярные лозунги: "Мир - народам", "Земля - крестьянам", "Фабрики - рабочим".
Большую роль в развитии кризиса государственности и назревании новой революции сыграло наличие в стране уже сложившихся органов народной власти - Советов. В конце августа ‑ начале сентября 1917 года к большевикам постепенно перешло руководство Советами, сначала в Петрограде и Москве, а затем и в других крупных городах. К осени 1917 года в рядах большевиков насчитывалось более 300 тысяч членов, партия располагала своей военной организацией, контролировала отряды Красной гвардии и взяла курс на вооруженное восстание. Для политического руководства восстанием было создано Политбюро Центрального комитета во главе с Владимиром Лениным.
В середине октября при Петроградском совете был образован штаб вооруженного восстания - Военно-революционный комитет.
Восстание было приурочено к началу работы II Всероссийского съезда Советов рабочих, крестьянских и солдатских депутатов и началось в Петрограде в ночь с 6 на 7 ноября 1917 года. В нем, кроме большевиков, принимали участие и другие левые партии. С самого начала восставшим удалось изолировать правительство, не допустив подхода верных ему частей. В первую очередь, были захвачены мосты, почта, телеграф, вокзалы, электростанция, Государственный банк. К утру 7 ноября весь город, за исключением Зимнего дворца, оказался в руках восставших. Глава Временного правительства Александр Керенский бежал из города, чтобы собрать верные ему войска.
Утром 7 ноября было опубликовано написанное Лениным воззвание "К гражданам России", в котором сообщалось о переходе власти в руки ВРК Петроградского Совета. Днем восставшие заняли Мариинский дворец, в котором находился предпарламент, и распустили его; матросами были заняты военный порт и Главное адмиралтейство, где был арестован Морской штаб. В ночь с 7 на 8 ноября по сигналу крейсера "Аврора" революционными отрядами был захвачен Зимний дворец и арестовано Временное правительство.
Открывшийся в Петрограде поздно вечером 7 ноября съезд Советов рабочих и солдатских депутатов, на котором большевикам вместе с левыми эсерами принадлежало большинство, одобрил свержение Временного правительства. 8 ноября он принял "Декрет о мире", "Декрет о земле", избрал Всероссийский Центральный Исполнительный Комитет и сформировал первое Советское правительство - Совет Народных Комиссаров во главе с Владимиром Лениным.
Вслед за победой восстания в Петрограде 7 ноября вооруженная борьба началась и в Москве. 15 ноября 1917 года в Москве утвердилась советская власть. С конца октября 1917 года по март 1918 года советская власть утвердилась на большей части территории России.
10 июня 1918 года 5-й Всероссийский съезд Советов утвердил текст Конституции РСФСР, которая зафиксировала победу Октябрьской революции.
В связи с тем, что страна в феврале 1918 года перешла на Григорианский календарь летоисчисления, первую годовщину революции торжественно отмечали 7 ноября 1918 года. Но само событие по-прежнему ассоциировалось именно с октябрем, что и нашло отражение в названии революции. На протяжении всей советской эпохи 7 ноября отмечался государственный праздник - День Великой Октябрьской социалистической революции.
06.11.2024, 16:09 77801
Будут ли сокращать уроки в школах из-за раннего заката, ответили в Минпросвещения
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Астана. 6 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - В кулуарах мажилиса министр просвещения Республики Казахстан Гани Бейсембаев рассказал, при каких условиях в школах могут сокращать время уроков, чтобы школьники добирались домой засветло, передает корреспондент агентства.
Сокращение часов (времени урока. - Прим. ред.) из-за двух смен быть не должно. Если все-таки такие решения принимаются, то пять минут, которые были не реализованы, должны восполняться в каникулярное или летнее время. Потому что вместе с безопасностью важно и качество знаний детей, все должно быть сбалансировано в целом. Мы не должны из крайности уходить в крайность", - сказал министр.
Между тем министр труда и социальной защиты населения РК Светлана Жакупова сообщила, что родители школьников могут обсудить свой рабочий график с работодателем, чтобы появилось время забирать ребенка из школы.
Напомним, в Казахстане в ночь на 1 марта перевели стрелки часов на час назад. При этом большинство жителей Казахстана выступали против перехода на единый часовой пояс.
После перевода часов казахстанцы стали массово жаловаться на перебои со сном и плохое самочувствие. С переводом времени сократился световой день. Казахстанцы высказывали недовольство тем, что стало рано темнеть и учащимся второй смены школьникам приходится возвращаться домой в темноте. В стране запустили петицию о возврате прежнего часового пояса, которая за короткое время набрала 50 тыс. голосов.
В интервью Kazakhstan Today биолог и педагог Александр Кинцель рассказал, что с изменением часового пояса у детей в том числе увеличивается количество случаев сезонной депрессии.
Темнота вечером наступает раньше. Если прошлой зимой темнело в 5 часов, то сейчас будет темнеть в 4. У детей уроки оканчиваются в 15.35, плюс факультативы и прочие дела в школе. А как же естественный свет, который оказывает благотворное влияние на состояние человека? Его просто нет. Человек живет в каменном здании с утра до вечера. Приходит в школу по темноте и возвращается домой уже в темное время суток. Витамин D образуется в коже человека только под действием ультрафиолетовых лучей, где же ребенку их взять? Ведь никто не вспомнит, что в советское время детям ложками давали рыбий жир - сейчас этого нет. Кто-то скажет, что он продается в аптеках, но не каждый может себе позволить его приобрести, тем более он отличается качеством", - прокомментировал эксперт.
Тем временем зампремьера Серик Жумангарин заявил, что правительство не намерено заново поднимать вопрос о переводе времени. Журналисты спросили Жумангарина, читает ли он возмущения миллионов казахстанцев, которые не перестают требовать возвращения прежнего часового пояса.
У любого решения всегда будут те, кто за и против него. То, что многие из них говорят, не подтверждается. Это ущерб здоровью - напротив; перепотребление электроэнергии и плата за нее тоже не подтверждается", - ответил чиновник.
06.11.2024, 09:56 86446
Рост детской инвалидизации наблюдается в Казахстане - Минтруда
Фото: unsplash.com
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Астана. 6 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Проведенный анализ показывает, что за последние три года в Казахстане наблюдается рост детской инвалидизации на 11,4 процентного пункта, сообщила на заседании правительства министр труда и социальной защиты населения Светлана Жакупова.
По словам министра, в структуре детей с инвалидностью в основном преобладают дети от 7 до 18 лет.
На сегодня в стране проживают 732 тыс. лиц с инвалидностью, что составляет 3,6% от общей численности населения (в 2022 году - 711,8 тыс. чел., или 3,6%, в 2023 году - 725 тыс. чел., или 3,6%). Из них 57% лица трудоспособного возраста, 27% - пенсионного возраста, 15% - дети", - поделилась данными Жакупова.
В структуре нозологических форм заболеваний среди лиц старше 18 лет преобладают психические расстройства (18%), болезни системы кровообращения (17,2%), травмы всех локализаций (13%).
Тогда как по детской инвалидности преобладают заболевания нервной системы (26,6%), врожденные пороки развития (25,1%), психические расстройства (22,4%).
Министр также сообщила, что для повышения качества предоставления специальных социальных услуг с 1 января 2025 года вводится лицензирование субъектов, предоставляющих такие услуги. Лицензиаром определен Комитет регулирования и контроля в сфере социальной защиты населения. Лицензированию будут подлежать все субъекты, предоставляющие специальные социальные услуги, независимо от формы собственности.
Также одновременно с нового года стартует система подушевого финансирования, которая позволит определять необходимые объемы социальной помощи и поддержки с учетом персонализированных потребностей каждого услугополучателя", - добавила министр.
Ранее сообщалось, что не принимающие в штат инвалидов работодатели будут выплачивать компенсации в бюджет.
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