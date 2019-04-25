Астана. 19 января. Kazakhstan Today - В Астане и пяти областях Казахстана объявлено штормовое предупреждение, передает Kazakhstan Today.





Как сообщает "Казгидромет", 20 января в Астане ожидается туман, гололед, на дорогах гололедица.





В Акмолинской области в этот день местами ожидается туман, гололед, низовая метель, на дорогах гололедица. Ветер южный, юго-западный местами до 15-20 метров в секунду, говорится в штормовом предупреждении.





Также в Костанайской области 20 января местами ожидаются туман и гололед.





Днем 20 января в Кызылординской области местами сохраняются юго-восточный, южный ветер до 15-20 метров в секунду, 21-22 января местами туман, гололед, предупреждает "Казгидромет".





По прогнозу, 20 января днем в горах Туркестанской области ожидаются сильные осадки. В регионе местами ожидается туман, гололед, ветер юго-западный до 15-20, порывы до 25 метров в секунду.





В Шымкенте 20 января ожидается также юго-западный ветер до 15-20 метров в секунду.





Кроме того, 20 января в Мангистауской области местами ожидаются туман, гололед.





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