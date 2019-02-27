В Астане полицейские за ночь выявили 40 автомобилей, оставленных водителями открытыми

Астана. 23 января. Kazakhstan Today - В Астане полицейские за одну только ночь выявили 40 автомобилей, оставленных водителями открытыми, передает Kazakhstan Today.





В ходе рейда только за одну ночь выявлено более 40 автотранспортных средств, оставленных владельцами открытыми в ночное время суток", - сообщили по итогам рейда "Открытый автомобиль" в пресс-службе департамента полиции Астаны.





При этом в полиции отметили, что злоумышленники часто похищают вещи из открытых машин. Неважно, что вы отошли на недолгое время. Всегда проверяйте, закрыты ли окна, двери, также багажный отсек в автомобиле.





Настоятельно рекомендуем при парковке автомашины проверять закрытие всех дверей, работу центрального замка, охранной сигнализации, не оставлять ценные вещи в автотранспорте, оборудовать свой автомобиль охранной сигнализацией", - призвали в пресс-службе.





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