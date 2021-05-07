В большинстве регионов Казахстана в четверг ожидается дождь

НУР-СУЛТАН. 6 МАЯ - Прогноз синоптической ситуации и важнейших явлений погоды по территории Казахстана на 6 мая, передает KAZAKHSTAN TODAY.

На северные регионы Казахстана будет оказывать влияние ложбина циклона, с которым ожидается небольшой дождь, на юге, юго-востоке и юго-западе в связи с прохождением атмосферных фронтальных разделов пройдут дожди с грозами. Лишь на западе и востоке под влиянием антициклона сохранится погода без осадков. Местами по республике ожидается усиление ветра, на севере - туман, на юге - пыльная буря, на юго-востоке возможен град, шквал", - сообщает РГП "Казгидромет".

В Жамбылской области местами ожидаются шквал, град, усиление ветра до 15-20 метров в секунду, ночью и утром порывы 23-28 метров в секунду.

В Туркестанской, Кызылординской областях, ночью в Мангистауской, Актюбинской областях местами ожидается усиление ветра до 15-20 метров в секунду, в Туркестанской области - пыльная буря.

В Алматинской области местами ожидается усиление ветра до 15-2 метров в секунду0, порывы 24 метра в секунду.

В Северо-Казахстанской области местами ожидаются ночью и утром туман, ночью местами усиление ветра до 15-20 метров в секунду, днем 15-20, порывы 25 метров в секунду.

В Акмолинской, Костанайской областях, днем Павлодарской, Карагандинской, Восточно-Казахстанской областях местами ожидается усиление ветра до 15-20 метров в секунду.

В Нур-Султане сегодня временами ожидается дождь, температура воздуха днем составит +25 - +27 градусов. Скорость ветра - 9-14 метров в секунду.

В Алматы ожидается дождь с грозой, температура воздуха днем составит +28 - +30 градусов. Скорость ветра - 2-7 метров в секунду.

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