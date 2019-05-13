В четверг на большей территории Казахстана по-прежнему ожидается неустойчивая погода, осадки

Астана. 17 января. Kazakhstan Today - На большей территории Казахстана ожидается неустойчивый характер погоды, с прохождением фронтальных разделов пройдут осадки. Местами по республике сохраняются туман, гололед, метель, усиление ветра, передает Kazakhstan Today.





В Алматинской области местами ожидаются туман, гололед, в районе Жаланашколя ветер 17-22 метров в секунду. В Атырауской области местами туман, гололед, низовая метель, усиление ветра до 15-20 метров в секунду. В Мангистауской области местами гололед, усиление ветра до 15-20 метров в секунду, ночью и утром местами туман. В Западно-Казахстанской области местами туман, гололед, ночью местами низовая метель, усиление ветра до 15-20 метров в секунду. В Актюбинской области местами низовая метель, усиление ветра до 15-20 метров в секунду, днем местами туман, сообщили в "Казгидромете".





В Кызылординской области местами туман, утром и днем усиление ветра до 15-20 метров в секунду. В Северо-Казахстанской области местами ожидается туман, днем местами низовая метель, усиление ветра до 15-20 метров в секунду. В Восточно-Казахстанской области ночью и утром местами метель, туман, усиление ветра до 15-20 метров в секунду.





В Алматинской, Жамбылской, Туркестанской, Костанайской, Карагандинской, ночью Павлодарской областях местами ожидается туман.





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