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В Южном Казахстане проводят профилактические работы по предотвращению весенних паводков01.02.2017
  • Фото: dchs-uko.kz
Общество  12:39

Шымкент. 1 февраля. Kazakhstan Today - В акимате Южно-Казахстанской области под председательством главы региона состоялось расширенное селекторное совещание с участием акимов районов и городов, представителей департамента по чрезвычайным ситуациям ЮКО по предупреждению весенних паводковых ситуаций.

На совещании были обсуждены вопросы по проводимым профилактическим работам и предупреждению весенних паводков, селей, оползней, снежных лавин, а также состояние водоемов на территории области, передает Kazakhstan Today.

Как сообщили в областном акимате, в целях предупреждения чрезвычайных ситуаций, в 2016 году для обеспечения инженерной защиты населения и территории от паводков, были проведены берегоукрепительные работы общей протяженностью 6,21 км на сумму 664,2 млн тенге. Кроме того, на сумму 1,5 млрд тенге проведены работы по усилению пропускной способности ирригационной системы общей протяженностью 955 км. Также, в этом году в целях предотвращения весенних паводков выделено 856 млн тенге.

"Наряду с этим, в целях подготовки к весенним паводкам на территории области построены и укреплены защитные дамбы протяженностью 6,36 км, и 325,3 км. А протяженность вновь построенных дамб составила 36,3 км. Укреплены берега рек протяженностью 48,5 км, очищено 668,1 км арыков и каналов и 397 единиц водопропускных труб", - отметили в акимате.

По данным Департамента по чрезвычайным ситуациям РГП "Казгридомет", "Казводхоз" и филиал ГУ "Казсельзащита" ежедневно предоставляют оперативную информацию с гидрометрических постов об уровне и потоке воды озер и рек. По их словам, в настоящее время паводковая ситуация в регионе стабильна, уровень воды в реках низкий, уровень воды в водоемах среднем составляет 30-35%.

Заслушав доклад участников, глава региона в рамках мероприятий по предотвращению весенних паводков поручил акимам районов и городов, взять на личный контроль исполнения противопаводковых мероприятий до конца периода. А также, обязал проводить ежедневный мониторинг за состоянием рек и водоемов.
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