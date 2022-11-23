В каких ЖК не стоит покупать квартиры, рассказали в акимате Алматы

Фото: Khan и Rich/акимат Алматы
Алматы. 22 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Акимат Алматы опубликовал перечень жилых комплексов, не имеющих полного пакета разрешительной документации на строительство.
В список нарушителей попали:
- Клубный дом Khan - Бостандыкский район, улица Витебская, 44/3, 44а. АПЗ - имеется, эскизный проект - отсутствует;
- МЖК "Castle Rock" - Бостандыкский район, микрорайон Ерменсай, улица Колсай, 31/3. АПЗ, эскизный проект - отсутствуют;
- Клубный дом Rich - Бостандыкский район, микрорайон Мирас, уч.24/1, 24/2, 25/5. АПЗ - имеется, эскизный проект - отсутствует;
- Клубный дом Esentai Terrace (ранее Pine Hill Residence) Медеуский район, улица 2, участок 33. АПЗ - имеется, эскизный проект - отсутствует;
- Клубный дом Alma Garden - Медеуский район, улица 6, участки 7, 9. АПЗ, эскизный проект - отсутствуют;
- Клубный дом Chelsea Club House - Медеуский район, Горный гигант, пересечение улиц Сызганова и Шукшина. АПЗ, эскизный проект - отсутствуют;
- ЖК "Цюрих" - Наурызбайский район, улица Сейитбекова, 18, 18А, 18Б. АПЗ, эскизный проект - отсутствуют;
- ЖК "Flora" - Наурызбайский район, микрорайон Тастыбулак, улица Таутаган, участки 6, 8,10. АПЗ, эскизный проект - отсутствуют;
- ЖК "Lantana" - Наурызбайский район, Большой Алматинский сельский округ. АПЗ, эскизный проект - отсутствуют.
Ранее акимат Алматы уже предостерегал алматинцев от покупки квартир в незаконно строящихся ЖК, в частности в комплексе "Французский дом" в микрорайоне Каргалы.
Касым-Жомарт Токаев, выступая перед общественностью Алматы, назвал транспорт и уплотняющую застройку в Алматы основными причинами загрязненного воздуха.
Ранее президент дал ряд поручений по улучшению дорожно-транспортной системы города.
Напомним, аким Алматы Ерболат Досаев подтвердил, что уплотнительная застройка становится причиной низкой проветриваемости города и также влияет на уровень загрязнения воздуха.
Депутаты фракции Народной партии Казахстана заявили, что бесчисленные "человейники" становятся настоящим бичом казахстанских мегаполисов. "В жертву многоквартирным жилым комплексам приносится инфраструктура целых районов, вместо поликлиник, школ, рекреационных зон неумолимо вопреки генпланам застройки растут многоэтажные дома", - высказались депутаты.
Кроме того, в Алматы в рамках программы реновации эксперты усматривают коррупционные признаки, которые позволяют застройщикам получить лакомые земельные участки для возведения высоток.
Также известные общественные деятели заявили, что Алматы превратился в опасный город из-за уплотняющей застройки.
Недавно стало известно, что акимат Алматы вывел в жилую зону часть рекреационной природоохранной территории госприродного парка Медео. Об этом заявил юрист в области земельного права Бакытжан Базарбек.
Депутаты потребовали наказать экс-акима Алматы Сагинтаева за передачу земель обсерватории под строительство.
Общественники предложили лишить акимат Алматы права отдавать предгорья под застройку.