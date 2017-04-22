В Караганде прошла конференция, посвященная 350-летию Каздауысты Казыбека би

Караганда. 22 апреля. Kazakhstan Today - В Караганде прошла республиканская научно-практическая конференция "Улттык руханият жэне Каздауысты Казыбек би мурасы", приуроченная к 350-летию со дня рождения видной исторической личности Каздауысты Казыбека би, сообщили в акимате региона.

Организатором мероприятия выступило областное управление по развитию языков при поддержке Карагандинского областного акимата. В конференции приняли участие ученые-литературоведы, лингвисты, историки, а также представители местных исполнительных органов. Из регионов области и республики поступило свыше 120 материалов, из них 76 научные статьи были включены в сборник материалов, передает Kazakhstan Today.

Перед началом конференции прошло возложение цветов к памятнику Каздауысты Казыбека би.

В ходе пленарного заседания с докладом "Каздауысты Казыбек би жэне билер соты" выступил депутат мажилиса парламента РК, доктор юридических наук, профессор Нурлан Дулатбеков. Доктор филологических наук, профессор Серик Негимов представил доклад на тему "Казак мэдениеті тарихындагы Каздауысты Казыбек би тулгасы"; доктор исторических наук, профессор Жамбыл Артыкбаев подготовил работу "Казак хандыгынын баскару жуйесі жэне Каздауысты Казыбек би". На конференции также выступили доктор филологических наук, профессор Жантас Жакыпов, доктор филологических наук, профессор Сагымбай Жумагулов, доктор филологических наук, профессор Берик Рахимов и общественный деятель Мурат Нуракышев.

По завершении пленарного заседания работа конференции продолжилась по трем секциям, заключили организаторы.

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