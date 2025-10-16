В Казахстане число пациентов с психрасстройствами из-за наркотиков за год выросло на 20% - депутат

Фото: Национальный музей

В окрестностях села Новобратское Буландинского района Акмолинской области, на берегу реки Коныр, были обнаружены нижняя челюсть и кости конечностей шерстистого мамонта, жившего примерно 35-40 тысяч лет назад. Об этом сообщили в пресс-службе Национального музея Казахстана.





По предварительным данным, останки принадлежат взрослому мамонту возрастом около 40-50 лет.





Ценную находку сделали сотрудники агрохолдинга "СПХ Новобратское" Адилет Омаров и Альжан Ракишев, которые сразу же сообщили о ней специалистам Национального музея Республики Казахстан. В настоящее время экспонат хранится в научной лаборатории музея при специально поддерживаемом температурном и влажностном режиме.





По словам специалистов, то, что нижняя челюсть и кость конечности найдены вместе и в целости, может свидетельствовать о том, что в этом районе сохранился полный скелет мамонта. Поэтому научная группа Национального музея планирует в следующем сезоне провести здесь системные археолого-палеонтологические раскопки. Если предположение подтвердится, находка станет значимым открытием в изучении фауны ледникового периода на территории Казахстана.





Шерстистые мамонты появились около 700 тысяч лет назад, а их последние представители вымерли примерно 10 тысяч лет назад. Небольшие популяции, по данным ученых, могли существовать даже до 2000 года до н.э. на северных островах Сибири.





Рост мамонтов достигал 3-4 метров, масса - 5-6 тонн, а иногда до 8 тонн. Густая шерсть и толстый слой подкожного жира позволяли им выживать в условиях сурового холода.





Зубы мамонтов отличались крупными размерами и многослойной структурой, что помогало им пережевывать жесткие травы и кустарники. За жизнь у взрослого мамонта сменялось до шести пар коренных зубов.





На территории Казахстана останки мамонтов ранее находили в Павлодарской, Карагандинской, Северо-Казахстанской и Восточно-Казахстанской областях, что свидетельствует о богатстве фауны ледникового периода в нашей стране.