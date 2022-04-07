В Казахстане диабетики не могут найти инсулин в аптеках

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Как сообщает "Хабар 24", речь идет о тех пациентах, которым не подходит препарат, который выдают бесплатно в поликлиниках. Диабетики Казахстана должны получать инсулин бесплатно в рамках гарантированной медпомощи. Однако не всем подходит препарат, который выписывают в поликлиниках. Еще в 2019 году оригинальное лекарство заменили на "Биосимиляр".
Лантуса" уже нет. Сейчас инсулин можно купить только на черном рынке. Сами поликлиники, сами больницы его не предоставляют. И это очень сложно. Так как одной упаковки "Лантуса", в котором находится 5 щприц-ручек, лично мне хватает, например, на 2,5 месяца. Сейчас мы "Лантус" заказали из Алматы", - говорит житель Уральска Александр Черченко.
Заменить один инсулин на другой можно только в условиях стационара. Однако и это большой риск. Не все диабетики идут на этот шаг. Против смены оригинального препарата на более дешевый "Биосимиляр" несколько лет назад уже выступали в Диабетической ассоциации страны, но их мнение так и не учли.
Основным вопросом оказался вопрос цены. "Биосимиляр" оказался дешевле, это сыграло свою роль. У нас был публичный спор с руководством СК "Фармация", которое было в тот момент, по поводу законности, соответствия нормам, этическим нормам, но тем не менее инсулин был закуплен, именно "Биосимуляр". И с того момента "Лантус" перестали официально закупать", - информирует президент Диабетической ассоциации РК Руслан Закиев.
По словам руководителя, в ассоциацию обращались пациенты, которые не могут найти "Лантус" в аптеках. Министр же уверяет, что проблемы с дефицитом инсулина в стране нет.
Все пациенты с сахарным диабетом инсулином обеспечиваются только в рамках бюджета. Никто в аптеках инсулин не покупает. Потому что все пациенты на диспансерном учете, и они за счет бюджета, оплачиваются бюджетом, через поликлиники получают инсулин", - заверяет министр здравоохранения РК Ажар Гиният.
Как сообщила президент ОЮЛ "Ассоциация поддержки и развития фармацевтической деятельности РК" Марина Дурманова, в настоящее время государство обеспечивает амбулаторных пациентов с сахарным диабетом препаратом инсулин "Гларгин" 100 ЕД/мл под торговым наименованием "Ринглар", произведенный Карагандинским фармацевтическим комплексом.
Тем не менее мы видим, что есть спрос на препарат "Лантус", оригинальный инсулин "Гларгин", в розничном сегменте. Производитель подтвердил, что препарат "Лантус" появится в аптеках во второй половине апреля текущего года. Дефицит товара связан со сложностями в планировании и поддержании страховых запасов", - добавила она.