В Казахстане исключат возможность прикрепления к поликлиникам напрямую в медучреждении

Алматы. 19 ноября. Kazakhstan Today - В Казахстане завершилась ежегодная кампания прикрепления населения к поликлиникам, в период которой свои правом выбора медицинской организации воспользовались порядка 300 тысяч казахстанцев, передает Kazakhstan Today.





"Наиболее активными по итогам прошедшей кампании стали жители Туркестанской области, Шымкента, Алматы, Карагандинской, Алматинской областей и Астаны. Результаты кампании свидетельствуют о том, что данная инициатива актуальна не только для больших городов - Астаны и Алматы, но и для регионов", - прокомментировала управляющий директор Фонда социального медицинского страхования Забира Оразалиева.





Большинство казахстанцев предпочло прикрепиться, лично обратившись в выбранную медицинскую организацию. Около 13,5 тысячи выбрали электронный способ через портал egov.kz, сообщили в пресс-службе ФСМС.





Отмечается, что в ближайшее время возможность осуществить прикрепление через поликлинику будет исключена - это стало необходимой мерой для преодоления системных проблем и пресечения возможных фактов злоупотребления и фальсификаций.





Это не должно стать ни для кого причиной для беспокойства. Во-первых, все, кто привык физически ходить в поликлинику для прикрепления, могут обращаться в Центры обслуживания населения, где оборудованы уголки Connection Points, подключенные к Еgov, и работают консультанты, которые помогут получить услугу. Во-вторых, разработан Telegram-бот Egov.kz, с помощью которого прикрепиться можно в считанные минуты с помощью вашего смартфона. И, в-третьих, прикрепить онлайн можно и своих детей, при этом система автоматически подгружает данные о вашем родстве из информационных систем, упрощая процесс и не требуя лишних документов", - отметила З. Оразалиева.





Директор алматинского филиала ФСМС Тлеухан Абилдаев добавил, что пятая часть всех заявок на прикрепление от жителей Алматы в период завершившейся кампании поступила через Еgov, что свидетельствует о достаточно высоком уровне готовности к нововведению.









В этом году в кампании участвовали 607 медицинских организаций, из которых 82 - впервые. Данные поликлиники претендуют на оказание услуг в рамках гарантированного объема бесплатной медпомощи населению со следующего года.





Кампания прикрепления - это не единственная возможность поменять поликлинику. Казахстанцы могут перекрепиться один раз в течение года по праву свободного выбора, а также при переезде, реорганизации поликлиники, завершении ее договора с ФСМС или, напротив, при появлении рядом с местом жительства новой поликлиники, имеющей договор с ФСМС, в случае заключения гражданином договора добровольного медицинского страхования, в рамках которого покрываются услуги поликлиники.





Список всех поликлиник, к которым можно прикрепиться, доступен на сайте Фонда социального медицинского страхования fms.kz в разделе "Выбрать клинику".





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