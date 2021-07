В Казахстане тренеры будут учить родителей навыкам ухода за детьми с особенностями развития

НУР-СУЛТАН. 19 ИЮЛЯ - В Казахстане по программе ВОЗ начали подготовку тренеров для обучения родителей навыкам ухода за детьми с особенностями развития, передаёт KAZAKHSTAN TODAY.

Министерство труда и социальной защиты населения РК (МТСЗН) совместно с Детским фондом ООН (ЮНИСЕФ) начало подготовку тренеров для обучения родителей навыкам ухода за детьми с особенностями развития по программе CST.

Обучение первой группы будущих тренеров в количестве 14 человек пройдет в Шымкенте с 19 по 23 июля. После получения необходимых знаний и навыков они будут заниматься с 56 детьми вместе с их семьями", - сообщили в пресс-службе министерства.

Курс обучения включают в себя адаптацию материалов, подготовку тренеров, обучение специалистов и родителей. Целевой группой данной программы являются лица, осуществляющие уход за детьми 2-9 лет с задержкой в развитии, в том числе расстройства аутистического спектра.

Целью данного курса является развитие оптимального взаимодействия родителя и ребенка, укрепление детско-родительских отношений, развитие совместной вовлеченности и взаимной коммуникации, уменьшение нежелательного поведения с помощью улучшения навыков по управлению поведением, развития адаптивных навыков и участия в жизни семьи. Также проект предусматривает развитие навыков управления стрессом, решение проблем и улучшение благополучия родителей в целом", - проинформировали в пресс-службе.

CST (Caregiver Skills Training for Families of Children with Developmental Disoders) - это программа Всемирной организации здравоохранения для обучения родителей навыкам ухода за детьми, имеющими задержки развития или отстающими в развитии. Программа использует принципы прикладного анализа поведения, науки о развитии, мероприятий социальной коммуникации, позитивного воспитания и методов самообслуживания. Также программа содержит пошаговые стратегии взаимодействия взрослого и ребенка - что делать в конкретном случае, какие ставить задачи в ближайшем будущем, напомнили в министерстве.





