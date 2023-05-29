28.05.2023, 12:59 46946
В Китае презентовали сборник казахских песен на китайском языке
Среди них произведения Абая Кунанбаева, Шамши Калдаякова, Алтынбека Коразбаева и Нургисы Тлендиева
Рассказать друзьям
Пекин. 28 мая. KAZAKHSTAN TODAY - В Пекине прошла презентация сборника из 30 переведенных на китайский язык казахских песен.
Отечественные мелодии получили новое звучание. Среди них произведения Абая Кунанбаева, Шамши Калдаякова, Алтынбека Коразбаева и Нургисы Тлендиева. Автором перевода стал известный писатель Китая - Акбар Мажит", - сообщает "Хабар 24".
Как сообщает агентство, ранее писатель перевел на китайский язык стихи, поэмы и "Слова назидания" Абая.
По словам Акбара Мажита, перевод песен дался нелегко. Ведь подбирать слова приходилось не только по смыслу, но и подстраивая их по ритму. Некоторые произведения автор начал переводить больше 40 лет назад. После официальной части зрители смогли насладиться песнями из сборника, в том числе "Желсіз түнде жарық ай", "Айттым сәлем, Қаламқас", - пишет сайт.
В Китае казахские песни в переводе звучат давно. Например, "Қарлығаш" была переложена на китайский язык еще в 1930-е годы.
Эти 30 песен я посвятил 30-летию установления дипломатических отношений между Казахстаном и Китаем, которое праздновали в прошлом году. Однако из-за пандемии сборник не вышел вовремя. Переводить песни нелегко. Такие мероприятие, как сегодня, сближают души двух народов. Мы соседи, и я желаю, что дружба и сплоченность двух стран продолжалась бесконечно", - рассказал писатель.
новости по теме
29.05.2023, 15:32 2936
В трех районах Алматы часть зданий временно отключат от горячей воды
Подача горячего водоснабжения будет ограничена для обеспечения безопасности при проведении плановых ремонтных работ в котельных
Рассказать друзьям
Алматы. 29 мая. KAZAKHSTAN TODAY - В трех районах города Алматы часть зданий временно отключат от горячей воды, сообщает пресс-служба ТОО "Алматинские тепловые сети".
Подача горячего водоснабжения ряду жилых и иных зданий, расположенных на территории Жетысуского, Медеуского и Турксибского районов Алматы, будет ограничена для обеспечения безопасности при проведении плановых ремонтных работ в котельных ТОО "Алматытеплокоммунэнерго".
Ограничения будут в контурах улиц и жилых массивов:
с 5-го по 9-е июня:
- Свердлова - Таштитова - Хабаровоская - Орджоникидзе;
с 5-го по 16-е июня:
- Лавренева - Дунентаева - микрорайон Жулдыз-2 (частично);
с 12-го по 16-е июня:
- Суюнбая - Белякова - Казакпаева - Кожедуба;
- Кассина - Буденного - Бехтерева - Жумабаева;
Клары Цеткин - Кустанайская - Спасская - Нурсая;
с 12-го по 23-е июня:
- Рихарда Зорге - Чехова - Молдагалиева - Акан Серы;
с 19-го по 23-е июня:
- Элеваторская - Щелково - Суюнбая;
- Таласская - Кассина - Дулатова - Монтина;
с 26-го по 30-е июня:
- Шахтинская - Демченко - Атбасарская - Аяз би;
- Рыскулова - Буровая - Кульджинский тракт - микрорайон Атырау-1;
- Шекспира - Эйхе - Жайсан - Терешковой.
Приносим извинения за временные неудобства", - добавили в пресс-службе.
Ранее сообщалось, что в Казахстане из бюджета выделено 280 млрд тенге на строительство и реконструкцию систем водоснабжения.
29.05.2023, 10:00 16726
ЕНПФ предупредил казахстанцев о фейковых сообщениях
Граждан просят руководствоваться только достоверной информацией из официальных источников
Рассказать друзьям
Астана. 29 мая. KAZAKHSTAN TODAY - Зарубежный новостной агрегатор распространяет ложные сообщения со ссылкой на Единый накопительный пенсионный фонд о дополнительных выплатах, предупреждают в пресс-службе фонда.
Информация, распространяемая одним из зарубежных агрегаторов новостей со ссылкой на ЕНПФ, о том, что с 1-го числа следующего месяца текущего года в Казахстане вводятся дополнительные ежемесячные денежные выплаты определенной (льготной) категории населения, не соответствует действительности", -говорится в сообщении фонда.
В пресс-службе разъяснили, что пенсионные выплаты из ЕНПФ лицам, достигшим пенсионного возраста, осуществляются ежемесячно по установленному графику в соответствии с Методикой осуществления расчета размера пенсионных выплат из ЕНПФ, утвержденной постановлением правительства РК.
Также предусмотрена возможность получения выплат по графику из ЕНПФ до достижения общеустановленного пенсионного возраста в связи с установлением бессрочной инвалидности первой и/или второй группы. Указанная методика предусматривает ежегодное увеличение размера ежемесячной пенсии из ЕНПФ за предыдущий год на ставку индексации пенсионных выплат - 5%.
Контролировать пенсионные накопления на индивидуальном пенсионном счете в ЕНПФ можно в личном кабинете на сайте ЕНПФ или в мобильном приложении ЕНПФ, а также на сайте электронного правительства.
Просим граждан руководствоваться только достоверной информацией из официальных источников", - обратились в фонде.
29.05.2023, 09:35 17636
В Алматы в связи с реконструкцией теплосетей ограничат проезд по нескольким улицам
Горячая вода в дома будет подаваться по временным схемам
Фото: Depositphotos
Рассказать друзьям
Алматы. 29 мая. KAZAKHSTAN TODAY - Ограничения движения автомототранспорта по нескольким улицам Алматы будет введено в связи с проведением плановой реконструкции теплосетей. Об этом сообщили в ТОО "Алматинские тепловые сети".
С 29 мая по 30 августа в Алмалинском районе - по внутридворовой территории севернее улицы Богенбай батыра от улицы Байтурсынова до улицы Наурызбай батыра.
С 31 мая по 1 августа в Жетысуском районе - от улицы Расковой c переходом на улицу Есенова и далее по улице Колпаковского до здания школы-лицея №143.
С 1 июня по 30 августа в Ауэзовском районе - по внутридворовой территории севернее улицы Шаляпина от улицы Момышулы до улицы Саина.
Вводимые ограничения необходимы для обеспечения безопасности работ по реконструкции трубопроводов, пролегающих под проезжей частью названных уличных сегментов. Для сохранения комфортных условий жителям горячая вода в их дома будет подаваться по временным схемам. Просим с пониманием отнестись к вынужденным неудобствам и заранее предусмотреть пути объезда указанных городских участков", - отметили в компании.
Напомним, в Казахстане значительно изношены теплосети и сети водоснабжения. Отопительный сезон прошел тяжело в ряде регионов Казахстана. Серия аварий, произошедших в Экибастузе, Рудном и Риддере, оставила без тепла горожан в холодное время года.
Премьер-министр РК Алихан Смаилов поручил не допустить аварийной ситуации прошлой зимы в предстоящем отопительном сезоне.
29.05.2023, 08:36 19351
Синоптики рассказали о погоде в Казахстане в понедельник
Рассказать друзьям
Астана. 29 мая. KAZAKHSTAN TODAY - Погоду большей территории Казахстана будет определять обширный отрог антициклона. Лишь на севере, востоке, юго-востоке республики с прохождением атмосферных фронтальных разделов ожидаются дожди с грозами.
По республике сохраняются усиление ветра, на западе, юге - пыльная буря, в ночные и утренние часы на юго-востоке - туман", - сообщает РГП "Казгидромет".
На большей территории Актюбинской, Костанайской, Атырауской областей ожидается сильная жара.
В Костанайской, Павлодарской областях, в центре, на востоке Кызылординской области, на востоке Атырауской области, на юге, востоке Карагандинской области, в центре Улытауской области, на юго-западе Актюбинской области, на севере Абайской области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.
В Астане: дождь, гроза, +27+29 °C, скорость ветра - 9-14, днем порывы 15-20 метров в секунду.
В Алматы: переменная облачность, +22+24 °C, скорость ветра - 3-8 метров в секунду.
В Шымкенте: переменная облачность, +30+32 °C, скорость ветра - 8-13, днем порывы 15-20 метров в секунду.
28.05.2023, 09:12 53011
О погоде в воскресенье рассказали синоптики
Рассказать друзьям
Астана. 28 мая. KAZAKHSTAN TODAY - С прохождением атмосферных фронтальных разделов на большей части РК ожидаются дожди с грозами.
На севере, юге, в центре под влиянием отрога северного антициклона сохранится ясная погода без осадков. По республике сохраняется усиление ветра, на западе - пыльная буря, днем на севере области ожидается град", - сообщает РГП "Казгидромет".
На большей части Атырауской, Костанайской, Павлодарской, в центре, на востоке Кызылординской, на юге, востоке Карагандинской, в центре Улытауской, на юго-западе Актюбинской, на севере Абайской областей ожидается чрезвычайная пожарная опасность.
В Астане переменная облачность, без осадков. Температура воздуха днем 22-24 тепла. Ветер юго-восточный 3-8 метров в секунду.
В Алматы переменная облачность, кратковременный дождь, гроза. Температура воздуха днем 22-24 тепла. Ветер северо-восточный, 0-5 метров в секунду.
В Шымкенте переменная облачность, без осадков, днем 14 градусов тепла, ветер восточный, 2 метра в секунду.
27.05.2023, 12:26 84401
На строительство дорог в Акмолинской области выделят 18 млрд тенге
Рассказать друзьям
Астана. 27 мая. KAZAKHSTAN TODAY - Для обеспечения 22 прилегающих к Астане населенных пунктов современной транспортной инфраструктурой Акмолинской области выделено 18 миллиардов тенге, говорится в сообщении Министерства индустрии и инфраструктурного развития.
Для капремонта улиц населенных пунктов столичной области открыта отдельная программа. К примеру, в Кызылсуате с прошлого года объем финансирования из республиканского бюджета обеспечен на 100%, в текущем году все проекты в поселке завершатся с учетом работ по освещению", - сообщила зампредседателя Комитета автомобильных дорог МИИР РК Анар Габдуллина.
По ее словам, в целом в 2023 году в 14 населенных пунктах ожидается завершение 17 проектов. Финансирование из республиканского бюджета в полном объеме поддержано Министерством индустрии и инфраструктурного развития. В ведомстве и в дальнейшем планируют оказывать внимание развитию транспортной инфраструктуры населенных пунктов.
Из-за близости к столице села Коянды, Кызылжар, Кабанбай батыра, Арайлы, Ы. Алтынсарина, Талапкер и город Косшы быстро разрослись, поэтому возникла необходимость в строительстве большего количества дорог. Так, к примеру, протяженность улично-дорожной сети в Коянды прежде не превышала 30 километров, но теперь выросла до 145 километров. И только 20 из них имеют асфальтовое покрытие.
На капитальное строительство улицы Аль-Фараби из республиканского бюджета выделено 965 млн тенге. Планируется, что ее общая длина составит 16,7 километра.
До конца текущего года мы планируем около 3 км сделать. Под основание укладываем бутовый камень диаметром от 70 до 150 см. Он поможет избежать просадок в дальнейшем. Это долговечное решение", - рассказал руководитель отдела пассажирского транспорта и автодорог Целиноградского района Алимбек Бектемиров.
На заседании правительства министр по ЧС Юрий Ильин отметил, что при строительстве дорог во избежание затопления в паводковый период МИИР необходимо предусмотреть создание новых или повышение пропускной способности действующих водопропускных сооружений. Акмолинская область относится к регионам с высоким риском подтоплений весной.
27.05.2023, 10:31 88346
В аэропорту Астаны временно закроют взлетно-посадочную полосу
Рассказать друзьям
Астана. 27 мая. KAZAKHSTAN TODAY - Взлетно-посадочная полоса Международного аэропорта Астаны будет закрыта из-за плановых работ по очистке поверхности, сообщает пресс-служба Министерства индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан.
Обязательные работы по удалению наслоений направлены на обеспечение безопасности полетов и по правилам аэродромного обеспечения в гражданской авиации должны выполняться дважды в год", - проинформировали в ведомстве.
Работы планируют провести 31 мая и 7 июня с 13.20 до 17.20 по столичному времени.
Плановая очистка от резинового наката требует закрытия взлетно-посадочной полосы не менее чем на 4 часа. Аэропорт предварительно определил дни, когда полоса загружена меньше всего.
Ранее сообщалось о плановых работах на ВПП в аэропорту Актау.
26.05.2023, 20:43 106266
Жители центра Алматы остались без электричества
Фото: Алатау Жарык Компаниясы
Рассказать друзьям
Алматы. 26 мая. KAZAKHSTAN TODAY - Точки в городе, оставшиеся без электроэнергии, показаны на сайте "Алатау Жарык Компаниясы".
Отключения произошли в районе улиц Айтиева - Макатаева - проспект Абылай хана - проспект Абая.
Причина сбоя выясняется.
Читаемое
29.05.2023, 08:36Синоптики рассказали о погоде в Казахстане в понедельник 29.05.2023, 09:3517126В Алматы в связи с реконструкцией теплосетей ограничат проезд по нескольким улицам 29.05.2023, 10:0016236ЕНПФ предупредил казахстанцев о фейковых сообщениях 29.05.2023, 08:1615776Токаев поздравил Эрдогана с победой на выборах президента Турции 29.05.2023, 08:2715291В Казахстане повысят соцвыплаты по утрате трудоспособности и потере кормильца 26.05.2023, 11:19109286В Казахстане за неделю подорожали молочные продукты и овощи 26.05.2023, 20:43107011Жители центра Алматы остались без электричества 26.05.2023, 18:48102161Генпрокуратуре необходимо расследовать деятельность олигарха Клебанова - совет при AMANAT 26.05.2023, 18:1997586На форум ЕАЭС вынесли тему единого рынка труда 26.05.2023, 10:1797066В Алматы оцепили несколько школ 15.05.2023, 17:35357131Алматинцы жалуются на кражу оградок с кладбища 06.05.2023, 17:48334996На границе Казахстана с Кыргызстаном и Узбекистаном образовалась пробка - КНБ 07.05.2023, 09:03327841В Казахстане отмечается День защитника Отечества 06.05.2023, 13:14322891Свыше двухсот детей приняли участие в Республиканском чемпионате по робототехнике 08.05.2023, 16:33312511Офицеры Минобороны поздравили ветеранов Великой Отечественной войны
Новости RT
Новости Китая
Ваше мнение
Какова на Ваш взгляд должна быть мера социальной защиты граждан от нападений организованных хулиганов на улице?