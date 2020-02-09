В Кордайский район прибыла правительственная комиссия

Тараз. 8 февраля. Kazakhstan Today - По поручению президента Республики Казахстан Касым-Жомарта Токаева правительственная комиссия по ликвидации последствий событий в Кордайском районе во главе с заместителем премьер-министра Республики Казахстан Бердибеком Сапарбаевым прибыла в Жамбылскую область, передает Kazakhstan Today.

В селе Кордай вице-премьер посетил больницу, пообщался с жителями, пострадавшими в ходе групповой драки. В медучреждения доставлены 12 человек, 20 человек находятся под наблюдением и готовятся к выписке. 5 пациентов переведены по линии санитарной авиации в город Алматы и 1 пациент в больницу города Тараза. Всем оказывается необходимая медицинская помощь в полном объеме. Всего за медицинской помощью обратились 127 человек, из них после осмотра 84 человека отпущены домой", - сообщили в пресс-службе премьер-министра.

В ходе беседы с аксакалами района Бердибек Сапарбаев спросил об основных причинах произошедшего конфликта.

Причина - бытовой конфликт. Сейчас ситуация нормализовалась. Просим, чтобы все было по закону, в рамках правового поля", - обратился житель села Сортобе Арли Мусаров.

Мы просим вас как аксакалов, имеющих авторитет в обществе, разъяснить жителям, что мы приехали для объективного выяснения обстоятельств. Виновные понесут наказание. Всем пострадавшим оказывается необходимая медицинская и иная помощь. Сейчас главный вопрос - обеспечение стабильности, правопорядка и безопасности в регионе", - подчеркнул Б. Сапарбаев.

В Кордайском районе правительственная комиссия ознакомится с текущей ситуацией в населенных пунктах Кордай, Масанчи, Аухатты, Сортобе, проведет ряд встреч с местными жителями, семьями погибших в ходе инцидента, навестит пострадавших, осмотрит жилые дома, социальные и коммерческие объекты.

Также на местах будут приняты оперативные меры по решению вопросов социально-экономического и гуманитарного характера. Совместно с акиматом области будет оказана помощь в организации похорон погибших, оценке ущерба и восстановлении пострадавшей собственности.

Как сообщалось ранее, 7 февраля в Кордайском районе Жамбылской области произошли массовые беспорядки . В ходе происшествия несколько десятков участников получили телесные повреждения и огнестрельные ранения. 8 человек от полученных травм скончались . Травмы получили также и сотрудники полиции, в том числе двое огнестрельное ранения. По предварительным данным, в результате хулиганских действий, сопряженных поджогами, было повреждено более 30 частных домов, 15 объектов торговли и 23 автомашины. В настоящее время 47 человек задержаны и доставлены в отдел полиции, изъято два охотничьих ружья.

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