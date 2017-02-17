В МВД обосновали предложение по ужесточению наказания за применение насилия в отношении представителей власти

Астана. 17 февраля. Kazakhstan Today - Пресс-секретарь министра внутренних дел Казахстана, директор Департамента государственного языка и информации МВД РК Алмас Садубаев на своей странице в Фейсбуке прокомментировал недавнее предложение МВД об ужесточении наказания за применение насилия в отношении представителей власти.

По данным МВД, за последние годы число возбужденных уголовных дел по фактам применения насилия в отношении представителя власти имеет тенденцию роста. К примеру, только в прошлом году было возбуждено около 600 уголовных дел, в 2015 - 500, в 2014 - свыше 300, передает Kazakhstan Today.

"В этой связи, для повышения охраны жизни и здоровья всех сотрудников государственных органов предложено ужесточить наказание по части 1 статьи 380 УК, путем увеличения размера штрафа с 2000 до 5000 МРП (с 4,5 млн до 11,5 млн тенге) и лишения свободы с 2 до 5 лет, тем самым отнеся его к категории преступлений средней тяжести. Данная поправка исходит из норм законодательства, статья 41 УК РК предусматривает за преступления штраф в пределах от 500 до 10 000 МРП. Что касается размера штрафа, то он устанавливается судом с учетом тяжести совершенного уголовного правонарушения", - написал Садубаев.

Он подчеркнул, что по данному вопросу был изучен мировой опыт.

"Это общепринятая практика, сотрудник правоохранительного органа, призванного обеспечивать безопасность граждан, должен быть защищен от преступных посягательств. Вместе с тем, для объективности и полноты картины, МВД принимаются меры по обеспечению всех сотрудников наружных служб переносными регистраторами. Тогда никто из задержанных нарушителей не сможет утверждать, что он не совершал преступления, и что полицейские превысили свои должностные обязанности", - резюмировал пресс-секретарь.

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