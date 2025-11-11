В нацпарке "Алтын-Эмель" найдены неизвестные ранее петроглифы

В дальнейшем эти изображения будут изучаться с помощью нового инструмента с использованием ИИ

Алматы. 10 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - В национальном парке "Алтын-Эмель" волонтерами общественного фонда "Охотники за петроглифами" были найдены рисунки, ранее не изученные археологами. Древние изображения обнаружены волонтерами недавно в ходе археологической разведки, рассказали в ОФ.





Петроглифы найдены в скоплении, которое носит название Танбалы Тас. Всего в Казахстане известно около 30 скоплений с таким названием, одно из самых интересных находится в "Алтын-Эмеле". Оно включает в себя более 1000 рисунков и находится в одноименном ущелье гор Шолак. Петроглифы датируются от эпохи бронзы (III - I тыс. до н. э.) до этнографических времен (XVIII - XIX вв н.э.). Благодаря надзору сотрудников национального парка рисунки удалось сохранить от вандализма.





В дальнейшем эти изображения будут изучаться с помощью нового инструмента с использованием ИИ, разработанного экспертами центра технологий для общества при Yandex Qazaqstan в сотрудничестве с Казахстанско-Британским техническим университетом.





Данная разработка поможет ученым создать детальное описание рисунков, определить географические координаты и исторический период, к которому они относятся. Все это необходимо для того, чтобы иметь единую базу и вести цифровой учет этих культурных памятников.





Национальный парк "Алтын-Эмель" включает в себя несколько петроглифических комплексов, находящихся в ущельях Танбалы Тас, Кара-Еспе, Тайгак, Теректы и частично Кызылауыз, гор Шолак. Петроглифы датируются от эпохи бронзы до этнографических времен. Особого внимания заслуживают средневековые буддийские надписи. По мнению ученых, все петроглифы парка составляют единую систему.





Ранее общественники потребовали прекратить работы, разрушающие археологические памятники в Туркестанской и Жетысуской областях.





Под угрозой исчезновения оказались могилы батыров, погребения с эпохи бронзы до периода Казахского ханства, еще не изученные петроглифы с уникальными рисунками.





В 2024 году казахстанские общественники забили тревогу из-за намеренного уничтожения исторического памятника петроглифов в Талдыкоргане.





Напомним, в 2023 году в Казахстане ужесточена ответственность за экологические нарушения и вандализм.





Как сообщалось ранее, в Мангистауской области чиновник-вандал выбил отверткой надпись на скале в ущелье Ыбыкты Сай. Житель этой же области получил штраф за огромную надпись на скале.





В 2021 году вандалы испортилистены пещеры на Скальной тропе в Актау. Близ Алматы на территории сакских курганов устроилисвалку. Также сообщалось, что вандалы разрисовалиКапшагайские скалы в Алматинской области.





В Астане нарушителей оштрафовалина более чем 17,8 млн тенге за вандализм в 2024 году.