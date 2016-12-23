В нескольких городах Казахстана из-за морозов отменены занятия

Астана. 23 декабря. Kazakhstan Today - В связи с морозами в некоторых городах Казахстана отменены занятия для школьников, передает корреспондент агентства.

"23 декабря 2016 года в связи с понижением температуры занятия в школах города для учащихся 1-4 классов первой смены отменяются", - говорится на сайте Управления образования Астаны.

В Костанае сегодня отменены занятия для учащихся первой смены 0-11 классов, пишет региональное издание " Наша газета ".

По данным портала " Хабар24 " из-за сильных морозов отменены занятия в ряде районов Акмолинской области. Как сообщили в областном управлении образования, в Кокшетау пропустят уроки школьники с 1 по 11 классы, в Зерендинском районе и в Степногорске отменены занятия для учащихся с 1 по 9 классы. В Аккольском, Енбекшильдерском районах не идут в школу дети с по 4 классы.

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