В нескольких городах Казахстана из-за морозов отменены занятия

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В нескольких городах Казахстана из-за морозов отменены занятия23.12.2016
Общество  08:45

Астана. 23 декабря. Kazakhstan Today - В связи с морозами в некоторых городах Казахстана отменены занятия для школьников, передает корреспондент агентства.

"23 декабря 2016 года в связи с понижением температуры занятия в школах города для учащихся 1-4 классов первой смены отменяются", - говорится на сайте Управления образования Астаны.

В Костанае сегодня отменены занятия для учащихся первой смены 0-11 классов, пишет региональное издание "Наша газета".

По данным портала "Хабар24" из-за сильных морозов отменены занятия в ряде районов Акмолинской области. Как сообщили в областном управлении образования, в Кокшетау пропустят уроки школьники с 1 по 11 классы, в Зерендинском районе и в Степногорске отменены занятия для учащихся с 1 по 9 классы. В Аккольском, Енбекшильдерском районах не идут в школу дети с по 4 классы.
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