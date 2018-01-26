Имя
E-mail
Тема
Текст
Логин     Пароль
26 января 2018
  • 17
  • :
  • 50
Все области
-24º Небольшая облачность
днем -8º    ночью -17º
17:00
.
Aнонс

В пятницу в нескольких регионах Казахстана по-прежнему ожидаются сильные морозы26.01.2018
  • Фото: Петропавловск-kz
Общество  08:42

Астана. 26 января. Kazakhstan Today - Погоду в большинстве областей Казахстана по-прежнему определяет антициклон, с которым сохраняется погода без осадков, лишь на западе, севере местами небольшие осадки. Местами по республике ожидается усиление ветра, туман, низовая метель, на юго-западе гололед, передает Kazakhstan Today.

В Южно-Казахстанской, Кызылординской областях местами усиление ветра до 18-23, порывы 30 метров в секунду и более, в Южно-Казахстанской области в горных районах низовая метель. В Актюбинской области местами усиление ветра до 15-20 метров в секунду, в Мугоджарском районе 25, порывы 30 метров в секунду и более, сообщили в "Казгидромете".

В Жамбылской области местами низовая метель, туман, усиление ветра до 15-23 метров в секунду. В Акмолинской, Костанайской областях местами низовая метель, усиление ветра до 15-20 метров в секунду. Днем в Алматинской области местами усиление ветра до 15-20 метров в секунду.

В Мангистауской, Западно-Казахстанской, Павлодарской, Карагандинской, Восточно-Казахстанской областях местами туман, в Мангистауской области - гололед, в Карагандинской области - ветер 15-20 метров в секунду, добавили синоптики.

В Алматинской и Карагандинской областях местами ожидаются очень сильные морозы. В Жамбылской, Южно-Казахстанской, Восточно-Казахстанской областях - сильный мороз.
Просмотров: 4316
При использовании информации с сайта гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства.
Заметили ошибку на сайте? Выделите текст и нажмите Ctrl+Enter
В разделе   общество
26.01.2018   15:29
В Алматы обновили автобусы на маршруте №69
26.01.2018   14:51
Проводница высадила из поезда сообщением "Караганда - Омск" женщину с внучкой во время сильного мороза
26.01.2018   14:30
Еще двух акимов районов назначили в Северо-Казахстанской области
26.01.2018   14:08
На реках Алматинской области в ближайшие дни возможны подтопления - ДЧС
26.01.2018   13:20
Фото: doctorshosp.com
В Карагандинской области комиссия закончила проверку по факту смерти годовалого ребенка
Читаемое
Видео
Фоторепортажи. Инфографика.
Архив
© Все права защищены
ТОО «Kazakhstan Today Media Group», 2016
Информационное агентство, интернет-газета
Авторские права на материалы
Информационного Агентства Kazakstan Today