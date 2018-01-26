Астана. 26 января. Kazakhstan Today - Погоду в большинстве областей Казахстана по-прежнему определяет антициклон, с которым сохраняется погода без осадков, лишь на западе, севере местами небольшие осадки. Местами по республике ожидается усиление ветра, туман, низовая метель, на юго-западе гололед, передает Kazakhstan Today.

В Южно-Казахстанской, Кызылординской областях местами усиление ветра до 18-23, порывы 30 метров в секунду и более, в Южно-Казахстанской области в горных районах низовая метель. В Актюбинской области местами усиление ветра до 15-20 метров в секунду, в Мугоджарском районе 25, порывы 30 метров в секунду и более, сообщили в "Казгидромете".

В Жамбылской области местами низовая метель, туман, усиление ветра до 15-23 метров в секунду. В Акмолинской, Костанайской областях местами низовая метель, усиление ветра до 15-20 метров в секунду. Днем в Алматинской области местами усиление ветра до 15-20 метров в секунду.

В Мангистауской, Западно-Казахстанской, Павлодарской, Карагандинской, Восточно-Казахстанской областях местами туман, в Мангистауской области - гололед, в Карагандинской области - ветер 15-20 метров в секунду, добавили синоптики.

В Алматинской и Карагандинской областях местами ожидаются очень сильные морозы. В Жамбылской, Южно-Казахстанской, Восточно-Казахстанской областях - сильный мороз.

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