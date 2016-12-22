Москва. 22 декабря. Kazakhstan Today - В России около 20% интернет-пользователей предпочитают заклеивать веб-камеру компьютеров изолентой, сообщили в компании ESET.

В исследовании участвовали 2200 респондентов. Более трети опрошенных уверены, что киберпреступники способны взломать веб-камеру и установить слежку за владельцем компьютера. Еще 20% считают угрозу проникновения в систему вполне реальной, передает Kazakhstan Today.

Около 18% участников опроса считают, что от хакеров их может спасти антивирус. Еще 13% не боятся подобных взломов, потому что мошенникам якобы интересны только веб-камеры знаменитостей.

Каждый десятый россиянин не верит, что хакеры вообще умеют проникать в компьютер жертвы для слежки.

В 2015 году аналогичный опрос показывал, что более половины россиян верили в вероятность взлома веб-камеры киберпреступниками. При этом за год скептически настроенных пользователей стало больше - в прошлом декабре лишь 8% считали взломы веб-камер выдумкой.

21 декабря стало известно, что группа российских хакеров зарабатывала до пяти миллионов долларов в день на рекламе в видеороликах. Киберпреступники создали множество ботов, которые в среднем генерировали до 300 миллионов просмотров в сутки. Таким образом мошенники получали в среднем от трех до пяти миллионов долларов в день.

Стоит отметить, что основатель Facebook Марк Цукерберг также поддался паранойе и заклеил веб-камеру своего ноутбука

Цукерберг опубликовал на своей странице в соцсети снимок своего рабочего места. Внимательные подписчики обратили внимание на то, что миллиардер заклеил скотчем веб-камеру и микрофон на своем ноутбуке. Фотография появилась на странице Цукерберга во вторник, 21 июня.

По всей видимости, таким образом Цукерберг решил обезопасить себя от утечки персональных данных. Даже если хакерам удастся взломать компьютер основателя Facebook, они не смогут ни услышать, ни увидеть его.

Как отмечает издание Gizmodo, в пользу того, что на фотографии находится именно ноутбук Цукерберга, свидетельствует то, что это же рабочее место было показано миллиардером в прямой трансляции в 2015 году.

В апреле неизвестный хакер организовал интернет-шоу, в рамках которого он следил за действиями случайных людей через веб-камеры. Доступ к компьютерам пользователей он получал через систему для удаленного администрирования компьютерных сетей LuminosityLink, сообщает Lenta.ru

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