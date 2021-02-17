В Семее полицейские лишились должностей из-за похода в баню

Семей. 16 февраля. Kazakhstan Today - По данным управления собственной безопасности департамента полиции Восточно-Казахстанской области, 29 января участковые инспекторы вместе с начальником отделения местной полицейской службы посетили банный комплекс в Семее, передает Kazakhstan Today.

Согласно результатам проверки, за допущенное нарушение служебной дисциплины, начальник отделения местной полицейской службы центрального отдела полиции Сунгатов Р.С. освобожден от занимаемой должности. Участковые инспекторы полиции привлечены к строгой дисциплинарной ответственности", - проинформировали в пресс-службе департамента полиции ВКО.

По информации ведомства, за недобросовестное исполнение своих обязанностей и проявленную бесконтрольность за личным составом от занимаемых должностей освобождены ряд должностных лиц управление полиции Семея и центрального отдела полиции города.

Кроме того, в отношении сотрудников полиции, находившихся в банном комплексе, в уполномоченный орган направлены соответствующие материалы для привлечения к административной ответственности за несоблюдение санитарных норм.

Ранее в соцсетях появилось фото отдыхающих полицейских в одной из бань Семея.

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