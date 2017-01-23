В связи с непогодой подразделения АО "Пассажирские перевозки" переведены на круглосуточную работу

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В связи с непогодой подразделения АО "Пассажирские перевозки" переведены на круглосуточную работу23.01.2017
Общество  09:55

Астана. 23 января. Kazakhstan Today - Службы национального перевозчика работают круглосуточно в связи с неблагоприятными погодными условиями, закрытием ряда автодорог местного и республиканского значения, сообщила пресс-служба компании.

"С учетом роста нагрузки на железнодорожные пассажирские перевозки, принимаются все необходимые меры для обеспечения своевременной доставки пассажиров до места назначения. По наиболее востребованным маршрутам выделяются дополнительные вагоны. Так, в минувшие выходные к поездам прицеплено более 60 дополнительных вагонов, перевезено свыше 5 тыс. пассажиров", - отмечается в сообщении, передает Kazakhstan Today.


В пресс-службе добавили, что пригородными электропоездами по направлениям Кокшетау -Ерейментау, Атбасар - Астана с трасс вывезены более 1300 человек. Только 22 января текущего года электропоездом Кокшетау - Ерейментау сверх нормы перевезено 333 пассажиров, в том числе со станции Курорт-Боровое - 55, Макинка - 114, Аккуль - 81, Ельтай - 24 человек и т.д.

Ранее пресс-служба АО "Пассажирские перевозки" проинформировала, что 22 января в связи с закрытием из-за погодных условий автотрассы Щучинск - Астана возросла нагрузка на электропоезда, курсирующие по маршруту Курорт Боровое - Астана. Для максимального вывоза людей, прибывших автотранспортом в Щучинско-Боровскую курортную зону, принято решение доставить их электропоездом. Организован вывоз около 200 пассажиров с обилечиванием в пути следования.
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