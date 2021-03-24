НУР-СУЛТАН. 23 МАРТА - В связи с ухудшением погодных условий закрыты автодороги в ряде регионов Казахстана, передает KAZAKHSTAN TODAY.

По данным РГП "Казгидромет", 23 марта в 12 регионах объявлены штормовые предупреждения (в Нур-Султане, Шымкенте, Акмолинской, Актюбинской, Атырауской, Жамбылской, Карагандинской, Кызылординской, Мангистауской, Павлодарской, Туркестанской и Северо-Казахстанской областях).

В кризисных центрах ДЧС Нур-Султана, Акмолинской и Карагандинской областей развернуты оперативные штабы.

По данным МЧС, в настоящее время в связи с ухудшением погодных условий (метель, снег, плохая видимость) закрыты 15 участков автодорог республиканского и 24 участка автодорог областного значения в 7 регионах. Дороги закрыты в Нур-Султане, Акмолинской, Алматинской, Карагандинской, Кызылординской, Павлодарской областях.

На постах в Нур-Султане, в Акмолинской и Карагандинской областях сосредоточено 1128 единиц техники, из них 209 единиц грузовой и 919 единиц легковой техники.

Территориальными подразделениями МЧС на 18.00 23 марта вызволено 275 единиц грузовой техники.

Всего в неотложных работах задействовано 317 человек и 219 единиц техники МЧС, МВД, МИО и дорожные службы.





При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства