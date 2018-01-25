Алматы. 24 января. Kazakhstan Today - В Узбекистане простились с погибшими в результате возгорания автобуса в Актюбинской области, передает Kazakhstan Today.

Как сообщили в пресс-службе Министерства по чрезвычайным ситуациям Узбекистана, процесс опознания завершен 23 января.

"Все 52 тела погибших при пожаре опознаны. Тела погибших были преданы земле на Родине", - сообщили в ведомстве.

Как сообщалось ранее, Нурсултан Назарбаев выразил соболезнования Шавкату Мирзиёеву в связи с трагической гибелью граждан Узбекистана в результате возгорания пассажирского автобуса в Актюбинской области 18 января текущего года.

Напомним, 18 января, в 10.30, на участке дороги Самара - Шымкент, в 10 километрах от поселка Калыбай и 320 километрах от Актобе, загорелся пассажирский автобус марки "Икарус". В результате пожара погибли 52 гражданина Узбекистана. Всего в автобусе находилось 57 человек.

Основной версией пожара в автобусе названо неосторожное обращение с огнем.

"В настоящее время завершена работа на месте происшествия, осмотр завершен. Останки погибших транспортированы в Республику Узбекистан. Там будет проводиться ряд геномных экспертиз и тела будут переданы родственникам. Согласно основной версии, причина пожара - это халатное обращение с огнем. На месте происшествия обнаружена паяльная лампа, которая используется с горючей смесью, в частности, с бензином. В то же время в ходе следственных действий и допросов было установлено, что там находилась пластмассовая ёмкость с пятью литрами бензина", - сказал заместитель министра внутренних дел РК Ерлан Тургумбаев.

Вице-министр здравоохранения РК Алексей Цой рассказал о состоянии здоровья пяти госпитализированных граждан.

"Все пациенты, которые были доставлены санитарной авиацией, со вчерашнего дня полностью диагностированы, обследованы. В целом ситуация стабильная, каждый из них чувствует себя хорошо. Очень активно работали психологи, требовалось моральное восстановление. Большой стресс у пострадавших. Сегодня ситуация нормализовалась. Пациенты активны, подвижны, и их здоровью ничто не угрожает. Они готовы к выписке", - проинформировал он.

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