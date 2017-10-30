В Восточном Казахстане введены ограничения на движение автотранспорта с прицепами

Усть-Каменогорск. 30 октября. Kazakhstan Today - В Восточно-Казахстанской области введены ограничения на движение автотранспорта с прицепами, передает Kazakhstan Today.

Ежегодные временные ограничения для движения транспортных средств с прицепами (полуприцепами) на автодорогах области вводятся на зимний период в целях обеспечения безопасности дорожного движения, сообщили в пресс-службе ДВД региона.

В частности, ограничения введены на автодороге Усть-Каменогорск - Зыряновск - Рахмановские Ключи на 46-м - 66-м километрах (от села Северное до города Серебрянска), перевал Осиновский.

На автодороге Усть-Каменогорск - Таргын - Самарское, 62-й -145-й километры (от села Таргын до села Самарское), перевал Умыш,

На автодорогах Усть-Каменогорск - Горная Ульбинка - Северное, 18-й - 60-й километры (от села Каменный Карьер до села Северное); Теректы - Урунхайка - Тоскайын с 7-го по 57-й километры, перевал Мраморный.

На указанных участках дорог установлены дорожные знаки 3,7 "Движение транспортных средств с прицепами запрещено".

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