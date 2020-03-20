В здании бывшей гостиницы Ramada Plaza в Нур-Султане разместят больных коронавирусом

Нур-Султан. 19 марта. Kazakhstan Today - Как сообщил на пресс-конференции в СЦК заместитель акима столицы Бахтияр Макен, бывший отель Ramada Plaza решено переоборудовать в больницу для больных коронавирусной инфекцией, передает Kazakhstan Today.

По словам замакима, это позволит обеспечить дополнительные койко-места.

В здании бывшей гостиницы Ramada Plaza сегодня проводятся ремонтные работы для подготовки данного объекта к приему пациентов и соблюдению карантина. В ближайшее время данный объект будет готов", - сказал он.

Отмечается, что есть и другие объекты, которые могут использовать для этих целей в рамках плана "С".

С ними ведутся переговоры, чтобы обеспечить карантинный режим для тех, кто имеет подозрение на эту инфекцию", - сказал Макен.

К плану "С" в Казахстане собираются прибегнуть, если ситуация с распространением заболеваемости усугубится и коронавирус распространится на большой части территории Казахстана.

Мы должны будем обеспечить максимально койко-места для проведения карантина и провизорных мероприятий. Поэтому здесь очень важно отметить, что при плане "С" все государственные органы включатся в усиленный режим работы. Конечно, не дай бог, чтобы мы дошли до этого плана "С", но мы в любом случае должны к этому готовиться и максимально остерегать эти процессы", - сказал замакима.

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