За 2016 год в Астане с помощью систем видеонаблюдения выявлено более 400 преступлений

Астана. 23 января. Kazakhstan Today - За 2016 год с помощью систем видеонаблюдения сотрудниками Центра оперативного управления выявлено 444 уголовных преступления, 67 659 административных правонарушений и 23 953 нарушения правил дорожного движения.

Как сообщается на официальном сайте города Астаны astana.gov.kz, на сегодняшний день в столице функционирует порядка 800 камер видеонаблюдения, передает Kazakhstan Today.

К предстоящей международной выставке EXPO-2017 планируется установить еще более двух тысяч камер видеонаблюдения с охватом прилегающей территории города.

Вместе с тем вскоре ожидается установка комплекса фото- и видеофиксации на 80 перекрестах 50 линейных участков.

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