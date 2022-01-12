Жителей Павлодарской области попросили пораньше забирать малышей из детсадов

ПАВЛОДАР. 11 ЯНВАРЯ - В Павлодарской области родителей просят не опаздывать, чтобы сотрудники дошкольных учреждений тоже могли добраться домой до наступления комендантского часа, передает KAZAKHSTAN TODAY.

О режиме работы детских садов Павлодар-онлайн рассказал руководитель управления образования Павлодарской области Динислам Болатханулы.

Детские сады всегда работали до 18.00. Если дети оставались после шести вечера, то находились в дежурных группах. Но в связи с последними событиями требования стали жестче. Работники наших детских садов тоже должны вернуться домой к определенному времени. Поэтому родителей и просят забирать детей вовремя. Наполняемость групп такая же, как и раньше", - сообщил Динислам Болатханулы.

Напомним, по решению областного оперативного штаба с 10 января все детские сады работают в обычном режиме. До этого на протяжении нескольких дней дошкольные учреждения были закрыты.

При этом, Министерство образования РК приняло решение продлить зимние каникулы школьников и студентов колледжей и вузов. Каникулы для учащихся школ продлены до 18 января, каникулы студентов колледжей и вузов продлены до 24 января.

Остается непонятным, почему проявив заботу о школьниках и студентах, в МОН так спокойно отнеслись к работе детских садов во время режима ЧП. Возможно, по мнению ведомства, террористическая угроза не распространяется на дошкольников.

При этом, чиновников заботит, что сотрудники не успевают вернуться с работы до комендантского часа, но не волнует, что некоторые дети должны выезжать в сад до окончания комендантского часа.

Кроме того, школьники, согласно решению МОН, должны выйти с каникул за два дня до окончания действия режима ЧП, что тоже выглядит, мягко говоря, не логично.

Напомним, 6 января президент подписал указ о введении режима ЧП на всей территории Казахстана. В частности режим ЧП подразумевает комендантский час с 23.00 до 7.00.