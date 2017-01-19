Житель Акмолинской области арестован на 10 суток за то, что справил нужду в общественном месте

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Житель Акмолинской области арестован на 10 суток за то, что справил нужду в общественном месте19.01.2017
Общество  13:37

Кокшетау. 19 января. Kazakhstan Today - Целиноградский районный суд Акмолинской области рассмотрел административное дело в отношении гражданина Ш. за совершение мелкого хулиганства, сообщили в пресс-службе областного суда.

Судом установлено, что мужчина в общественном месте справил нужду в естественной форме, загрязняя общественное место, нарушая общественный порядок и проявляя неуважение к окружающим, передает Kazakhstan Today.


Постановлением суда гражданин Ш. признан виновным в совершении правонарушения, предусмотренного частью 1 статьи 434 Кодекса Республики Казахстан об административных правонарушениях (Мелкое хулиганство), ему назначен административный арест сроком на 10 суток.
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