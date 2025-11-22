Головкин возглавит Международную федерацию бокса

Фото: instagram/gggboxing

Астана. 21 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Международная федерация World Boxing опубликовала итоговый список кандидатов, допущенных к участию в выборах на предстоящем конгрессе организации, сообщает - Международная федерация World Boxing опубликовала итоговый список кандидатов, допущенных к участию в выборах на предстоящем конгрессе организации, сообщает НОК РК.





Голосование состоится в рамках заседания конгресса 23 ноября в Риме.





Все представленные кандидаты прошли процедуру проверки на соответствие квалификационным требованиям, проведенную независимой комиссией по оценке. Комиссия состоит из трех независимых международных экспертов и осуществляет свою деятельность при поддержке организации Sport Resolutions.





Уполномоченный орган рассмотрел заявки всех лиц, выдвинувших свои кандидатуры в октябре 2025 года, и допустил к участию в выборах претендентов, получивших одобрение комиссии. На пост президента выдвинут единственный кандидат - Геннадий Головкин.





В соответствии с уставом World Boxing, если на руководящую должность претендует только один кандидат, конгресс утверждает его кандидатуру на безальтернативной основе (единогласным решением).





Помимо избрания президента, в повестку дня включены выборы вице-президента и двух членов исполнительного комитета.