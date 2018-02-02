Тегеран. 2 февраля. Kazakhstan Today - Казахстанские легкоатлетки завоевали 3 золотые и 2 серебряные медали во второй день чемпионата Азии, передает Kazakhstan Today.

"Чемпионками континента 2 февраля стали прыгунья с шестом Анастасия Ермакова, бегунья на 400 метров Светлана Голендова и барьеристка Айгерим Шыназбекова", - сообщили в Федерации легкой атлетики РК.

Как отметили в федерации, 17-летняя алматинка Анастасия Ермакова впервые выступает на взрослых соревнованиях такого ранга. В иранской столице ей для победы потребовалось взять высоту, которую она регулярно преодолевает на домашних стартах, - 3,70 метра. Серебряная медалистка Махша Мирзатабиби из Ирана прыгнула на 3,50.

Другая представительница Алматы Айгерим Шыназбекова свой лучший результат в зимнем сезоне показала на самом главном старте - чемпионате Азии в Тегеране - 8,32 секунды. Второй с национальным рекордом финишировала иранка Елназ Компани - 8,46.

Кроме того, в финале на 400 метров Светлана Голендова из Жамбылской области стала чемпионкой Азии - 53,38, у Элины Михиной из Восточного-Казахстана серебряный результат - 53,49.

"Захватывающий спор казахстанских бегуний можно назвать бесспорным украшением женских соревнований второго дня чемпионата Азии в Тегеране. Причем Голендовой, установившей личный рекорд, не хватило всего 0,13 секунды до выполнения норматива на чемпионат мира в помещении в Бирмингеме", - отметили в Федерации.

Также сообщается, что серебряную медаль в беге на 60 метров завоевала алматинка Виктория Зябкина - 7,39. На этот раз вне конкуренции была китаянка Сяоцзин Лян - 7,20. Пятое время в финале - у карагандинки Римы Кашафутдиновой - 7,50.

Таким образом, после двух дней женских соревнований чемпионата Азии по легкой атлетике в помещении на счету казахстанских спортсменок 8 наград - 5 золотых, 2 серебряных и 1 бронзовая.

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